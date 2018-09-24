Четвёртый день «Круга света»: на Театральной площади показали новеллу о Спартаке

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RT
В Москве в рамках фестиваля «Круг света» продемонстрировали аллегорическую новеллу о Спартаке — панорамные видеопроекции украсили здания Большого, Малого и Российского академического молодёжного театров. Световое шоу также транслировалось на площадках Гребного канала, в Царицыне и музее-заповеднике Коломенское, Музее Победы на Поклонной горе, в концертном зале «Мир» и центре Digital October. RT вёл прямую трансляцию с Театральной площади.

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