Возвращение Джонни Инглиша и ретроспектива Алексея Германа: что смотреть в кино в выходные

Ретроспектива Алексея Германа — старшего к 80-летию со дня рождения режиссёра, экранизация романа Мартина Эмиса со звёздным актёрским составом, третья лента о приключениях агента Джонни Инглиша в исполнении Роуэна Аткинсона, сиквел знаменитого «Заклятия» и триллер с Анной Кендрик и Блейк Лайвли в главных ролях. О пяти кинособытиях недели — в материале RT.

Ретроспектива Алексея Германа

К 80-летию со дня рождения Алексея Германа — старшего в кинотеатрах покажут четыре картины легендарного советского и российского режиссёра: «Двадцать дней без войны», снятую по сценарию Константина Симонова, «Проверку на дорогах» (за её основу была взята повесть «Операция «С новым годом!», написанная отцом режиссёра Юрием Германом), «Мой друг Иван Лапшин» по повести Юрия Германа «Лапшин», а также фантастическую драму «Трудно быть Богом» — фильм по мотивам повести братьев Стругацких, работа над которым велась на протяжении 14 лет.

Также на экраны выходит документальная картина Сергея Карандашова «Мастерская», повествующая о буднях основанной Германом Студии первого и экспериментального фильма, которой режиссёр руководил вплоть до своей смерти.

«Лондонские поля» (London Fields)

Сценарий «Лондонских полей» основан на одноимённом романе английского писателя Мартина Эмиса. В центре сюжета — история некой роковой женщины по имени Никола Сикс, обладающей не только талантом соблазнять мужчин, но и даром предвидения. Никола знает дату и место своей смерти, знает, как её убьют, но имя убийцы ей неизвестно. Незадолго до предполагаемого дня своей гибели девушка заводит отношения с тремя мужчинами, каждый из которых может представлять для неё опасность.

Вероятнее всего, от просмотра London Fields у зрителей возникнет двоякое впечатление. С одной стороны — прекрасная операторская работа (за нуарную картинку отвечал обладатель «Оскара» Гильермо Наварро) и впечатляющий актёрский состав (Эмбер Хёрд, Билли Боб Торнтон, Джейсон Айзекс, Джонни Депп, Кара Делевинь, Лили Коул), с другой — слабая режиссёрская работа (этим фильмом Мэтью Каллен дебютировал в полном метре), которая свела на нет усилия всей съёмочной группы. Рейтинг картины на Metacritic составляет всего 28 баллов.

Агент Джонни Инглиш 3.0 (Johnny English Strikes Again)

В третьем фильме обаятельному Джонни Инглишу в исполнении Роуэна Аткинсона предстоит узнать, кто рассекретил всех агентов британской разведки, и спасти мир от атаки кибертеррориста. Помогут ему в этом верный напарник Баф (Бен Миллер), магнитные ботинки и взрывающиеся беруши. А противостоять агенту будет таинственная Офелия в исполнении Ольги Куриленко.

«Оказалось, что она отлично разбирается в комедийном жанре. Она чувствует, в какие моменты необходимо убавить обороты, а в какие, напротив, нажать на акселератор. Она делала всё, чтобы мир Джонни Инглиша выглядел естественно. В своей актёрской игре Ольга ориентировалась на Роуэна. Однако она и сама сумела проявить талант комика», — так отозвался об актёрской игре Куриленко режиссёр картины Дэвид Керр.

Проклятие монахини (The Nun)

«Проклятие монахини» представляет собой спин-офф «Заклятия 2» — фильма ужасов о попытках семьи спастись от преследования демона в обличье служительницы церкви. Теперь зрителя посвятят в предысторию этой самой монахини и расскажут о намерении двух других персонажей — священника и послушницы — справиться с нечистой силой.

Режиссёрское кресло проекта было передано Корину Харди, три года назад дебютировавшему в полнометражном кино с хоррором «Из тьмы» (The Hallow). Со второй картиной (как, впрочем, и с первой) Харди решил не экспериментировать — поэтому «Проклятие монахини» лишено какой бы то ни было изюминки. Но всем критериям фильма ужасов этот фильм соответствует: зритель испытает и страх, и тревогу, и омерзение ровно в тот момент, который предполагался сценаристами.

Простая просьба (A Simple Favor)

Новый фильм Пола Фига («Шпион», «Офис») может похвастаться высокими рейтингами и преимущественно положительными оценками. Критики хвалят сценарий Джессики Шарзер, «современную нуарность» картины и — в особенности — игру Анны Кендрик и Блейк Лайвли. «Кендрик и Лайвли... идеальная команда противоположностей. Преодолевая все учинённые сценарием препятствия, они превращают «Простую просьбу» в сладострастный фестиваль смеха с рейтингом R (просмотр разрешён для лиц старше 17 лет. — RT)», — пишет Питер Трэверс в материале для Rolling Stone.

Согласно сюжету, живущая в тихом городке обыкновенная мама-блогер Стефани (Кендрик) сближается с матерью другого ребёнка — эффектной и эксцентричной Эмили (Лайвли). Симпатия перерастает в дружбу, но вскоре Эмили исчезает. Спустя некоторое время полиция находит её тело. Однако у Стефани возникает подозрение, что её подруга жива.