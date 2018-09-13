Тест RT: знаете ли вы названия наук?
13 сентября 1960 года в американском Дейтоне состоялся первый симпозиум по бионике. Теперь эту дату считают днём рождения новой прикладной дисциплины на стыке кибернетики, биологии, химии и физики. В XXI веке областей научных знаний стало так много, что их названия не всегда на слуху. Пройдите тест RT и проверьте, что вам известно о науках, которые пока не изучают в школе.
- Gettyimages.ru
- © Adam Gault
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