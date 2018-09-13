Тест RT: знаете ли вы названия наук?

Короткая ссылка
Татьяна Худякова
13 сентября 1960 года в американском Дейтоне состоялся первый симпозиум по бионике. Теперь эту дату считают днём рождения новой прикладной дисциплины на стыке кибернетики, биологии, химии и физики. В XXI веке областей научных знаний стало так много, что их названия не всегда на слуху. Пройдите тест RT и проверьте, что вам известно о науках, которые пока не изучают в школе.
знаете ли вы названия наук?
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Gault

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем паблик-аккаунте в Viber
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить