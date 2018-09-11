Будни агентов ЦРУ и экранизация Кинга: семь самых ярких сериалов минувшего лета

Лето 2018 года оказалось предсказуемо богатым на сериальные новинки. В составленные ведущими кинокритиками и обычными зрителями списки для обязательного ознакомления было включено немало релизов Netflix, HBO, AMC и других телевизионных гигантов. Однако некоторые проекты уже после первых эпизодов разочаровали аудиторию. RT выбрал новые сериалы, которые сумели оправдать зрительские ожидания и получить высокую оценку.

«Наследники» (Succession), HBO

Из драмы с элементами сатиры, к созданию которой приложили руку сразу шесть режиссёров (в том числе Адам Маккей и Марк Майлод), зрители узнают о непростой жизни представителей высшего класса. Точнее, о взаимоотношениях внутри вымышленной семьи медиамагнатов. «Вам точно не захочется стать частью этой семьи и эмоционально вовлекаться во все их проблемы, и, конечно же, вы не будете ни за кого болеть, но зрелище, как эти титаны занимаются саморазрушением, вас развлечёт», — подчёркивает автор The Hollywood Reporter. Это мнение разделяют большинство критиков из других изданий: рейтинг свежести сериала на Rotten Tomatoes составляет целых 85%.

«Диетлэнд» (Dietland), АМС

Плам Кеттл (Джой Нэш) — невзрачная сотрудница крупного нью-йоркского глянца, всю свою жизнь отчаянно пытающаяся сбросить лишний вес. Заносчивая и властная Китти Монтгомери (Джулианна Маргулис) — редактор этого журнала. На первый взгляд, у этих женщин нет ничего общего: Китти достигла немалых карьерных высот и добилась всеобщего восхищения, Плам же ни в чём особо не преуспела. Тем не менее обе героини мечтают нравиться окружающим и быть в тренде. Ради этого они готовы на всё. К слову, Сарай Уолкер, чей роман лёг в основу сценария, признавалась, что на написание книги её вдохновил легендарный «Бойцовский клуб»: писательница решила придумать похожую, но посвящённую миру женщин историю.

«Кондор» (Condor), Audience

«Кондор» от Audience Network получился своеобразным симбиозом современной и изменённой практически до неузнаваемости адаптации фильма Сидни Поллака «Три дня Кондора» (1975 год) и положенного в основу этих двух лент романа американского журналиста Джеймсa Грейди «Шесть дней Кондора» (1974 год). Почему о классике шпионского кино решили вспомнить именно сейчас — не ясно. Но решение вернуть на экраны историю противостояния «плохих» и «хороших» агентов разведки оказалось выигрышным: подавляющее число зрителей (94% на Rotten Tomatoes) по достоинству оценили и актёрскую игру, и обновлённый сценарий, и грамотную презентацию затронутого в нём конфликта поколений.

«Йеллоустоун» (Yellowstone), Paramount

«Йеллоустоун», в отличие от других релизов из подборки, не стал беспрекословным любимчиком аудитории: от зорких глаз зрителей не укрылось, что и сценарий, и его экранное воплощение изобилуют недостатками. Тем не менее даже самые суровые критики сходятся в том, что сериал снят на редкость красиво. Этому способствовали как живописные виды Юты и Монтаны, так и мастерство оператора Бена Ричардсона, вместе с режиссёром «Йеллоустоуна» Тейлором Шериданом работавшим над прогремевшей в Канне «Ветреной рекой». В любом случае, драма о борющихся за клочок земли ковбоях, индейцах и нефтяных компаниях наверняка понравится поклонникам Кевина Костнера: его создатели сериала экранным временем не обделили.

«Острые предметы» (Sharp objects: miniseries), HBO

Пожалуй, главной сериальной премьерой минувшего лета стали «Острые предметы» от режиссёра «Большой маленькой лжи» и «Молодой Виктории» Жан-Марка Валле. История о журналистке, вернувшейся в родной город, чтобы расследовать убийство девочек-подростков и разобраться в своём прошлом, обернулась для зрителей увлекательным путешествием в мир психологии. Автор The New York Times считает сериал «чарующим» и отмечает глубину прописанных в нём характеров, а в Los Angeles Times восхищаются «феноменальной игрой» Эми Адамс и Патриши Кларксон. На момент публикации материала лишь 8 из 107 зарегистрированных Rotten Tomatoes критиков поставили «Острым предметам» низкую оценку.

«Джек Райан» (Jack Ryan), Amazon

В Amazon Prime Video порадовать зрителей масштабной сериальной премьерой решили в последний день лета. 31 августа сервис обнародовал первый сезон политического триллера о приключениях сотрудника ЦРУ Джека Райана — героя романов Тома Клэнси (писателя, прославившегося романами на тематику холодной войны). По сюжету Райану приходится бросить офисную работу и начать применять все свои знания об оперативной работе, чтобы оградить США от террористической угрозы. Главная роль досталась известному по сериалу «Офис» Джону Красински. И он, нужно признать, в неё вжился не хуже Харрисона Форда, Алека Болдуина, Бена Аффлека и Криса Пайна, сыгравших суперагента в пяти полнометражных фильмах. «Герой в исполнении Красински даёт нам убедиться, что именно умственные способности, а не боевые навыки делают из него американского героя», — отмечает Софи Гилберт из The Atlantic.

«Касл-Рок» (CastleRock), Hulu

Экранизации (пусть и вольные) произведений Стивена Кинга уже долгие годы остаются любимым занятием кинематографистов. Поэтому, казалось бы, чем-либо удивить поклонников творчества Короля Ужасов уже не представляется возможным. Тем не менее, Джей Джей Абрамс и его Bad Robot Productions решили попытать счастья в этом непростом деле и выпустили «Касл-Рок» — психологический триллер с оттенком хоррора о жизни в вымышленном городе, где разворачивается действие нескольких романов Кинга. В проекте сервиса Hulu переплетаются самые разные темы и сюжетные линии из книг американского писателя. Причём переплетаются мастерски и органично — иначе бы «рейтинг свежести» сериала не дотянул до солидных 86%.