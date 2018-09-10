Успешный дебют: «Собибор» Хабенского выдвинут на «Оскар» от России

На соискание премии Американской киноакадемии от России в 2018 году будет выдвинута военная драма «Собибор» — дебютная режиссёрская работа народного артиста России Константина Хабенского. По словам продюсера Александра Роднянского, решение Российский оскаровский комитет принял большинством голосов. В картине рассказывается о восстании узников концлагеря во время Второй мировой войны, которое возглавил советский офицер Александр Печерский. Фильм вышел в отечественный прокат 3 мая текущего года. Отдельные презентации состоялись в Канне, женевской штаб-квартире ООН и Европейском парламенте в Брюсселе.

Согласно решению Российского оскаровского комитета, на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 2018 году будет выдвинута военная драма Константина Хабенского «Собибор» — история о том, как советский офицер Александр Печерский в 1943 году организовал и возглавил восстание узников одноимённого концентрационного лагеря на территории Польши, единственный успешный в истории Второй мировой войны мятеж такого рода.

О том, что «Собибор» выбран в качестве кандидата на соискание премии Американской киноакадемии, сообщил продюсер Александр Роднянский.

«Назывались и «Довлатов», и «Лето», но понятно, что на «Оскар» выдвигается фильм, у которого больше шансов на премию», — цитирует Роднянского РИА Новости.

По словам продюсера, лента, которая бы имела «наибольшие шансы в борьбе за награду Американской академии», выбрана большинством голосов.

Коллега Роднянского Эльмира Айнулова, работавшая над этой картиной, подчеркнула, что «Собибор» может заинтересовать членов жюри своей «человеческой историей».

«Для нас известие о выдвижении на «Оскар» — большой сюрприз, мы все очень удивлены и безумно рады. Большое спасибо Российскому оскаровскому комитету за такое доверие, за такую честь», — заявила Айнулова в беседе с ТАСС.

«Уникальная история»

«Собибор» — дебютная режиссёрская работа Константина Хабенского. В этот раз народному артисту пришлось совмещать обязанности режиссёра и актёра: ему досталась и роль Печерского.

Также роли в киноленте исполнили Кристофер Ламберт, Гела Месхи, Роман Агеев, Мария Кожевникова и Михалина Ольшанска.

В качестве сценаристов фильма помимо Хабенского выступили Александр Адабашьян, Анна Чернакова, Андрей Назаров и председатель правления Фонда Печерского Илья Васильев. Автором идеи картины стал министр культуры России Владимир Мединский.

«Я написал историю на несколько страничек и отдал её продюсеру, не синопсис, а просто историю. В свое время я интересовался этой историей — она потрясающая, просто уникальная», — рассказывал глава ведомства.

Примечательно, что «Собибор» стал первым фильмом в истории российского проката, часть выручки от которого (5% от цены каждого билета) уходила в благотворительный фонд, занимающийся борьбой с онкологией головного мозга у детей.

Весной 2018 года, незадолго до российской премьеры фильма, Хабенский отмечал, что не знает, какое место «Собибор» займёт в истории отечественного кинематографа. Режиссёр подчёркивал: сперва необходимо послушать, что будут говорить о фильме зрители, воспримут они его хорошо или «забудут как страшный сон».

Согласно порталу kinopoisk.ru, рейтинг картины среди российских кинокритиков составляет 82% (девять положительных и два отрицательных отзыва). Мнения пользователей сервиса сильно разнятся: в то время как одни называют «Собибор» фильмом «безукоризненно хорошим» с технической точки зрения и «крепкой исторической военной драмой», другие выражают недовольство недостаточной демонстрацией массовых убийств и «навевающей непроходимую тоску» музыкой.

© kinopoisk.ru

4 мая специальный показ фильма «Собибор» был организован в здании ООН в Нью-Йорке. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, ужасы войны, о которых повествует фильм, а также желание не допустить повторения подобных трагических событий в будущем лежали в основе создания организации.

«Спустя 73 года после той Великой Победы сегодня мы, может быть, больше, чем когда-либо, в свете новых вызовов и угроз, которые стоят перед человечеством, должны осознавать свою ответственность перед международным сообществом и понимать те катастрофические последствия, к которым приводят непродуманные шаги и силовые решения возникающих противоречий», — отметил дипломат.

Позднее, в мае, «Собибор» был представлен на всемирном кинорынке, действующем на полях 71-го международного Каннского кинофестиваля. В июне картину Хабенского показали в Европарламенте в Брюсселе.

«Оскаровская гонка»

Согласно традиции перечень из девяти картин, вошедших в шорт-лист премии Американской киноакадемии, будет объявлен в декабре 2018 года. 22 января 2019 года огласят список номинантов (всего пять картин). 91-я по счёту церемония вручения престижной награды состоится в лос-анджелесском театре «Долби» 24 февраля.

За несколько десятков лет существования номинации СССР и Россия попадали в шорт-лист одной из главных кинематографических премий мира 16 раз.

В 2018 году на премию «Оскар» от России была выставлена драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Ей удалось войти и в шорт-лист, и в число номинантов премии. В итоге картина уступила работе чилийского режиссёра Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина».

Нелюбовь

© kinopoisk.ru

В период существования СССР статуэтку Оскара получили три советские киноленты: в 1968 году лауреатом премии стала «Война и мир» Сергея Бондарчука, в 1975-м — «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (совместное производство Японии и Советского Союза), а спустя шесть лет премию присудили ленте «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. После распада страны Россия получила награду всего один раз — статуэтка была вручена Никите Михалкову в 1994 году за фильм «Утомлённые солнцем».