Дуэль, аббревиатуры и альтер эго: тест RT к юбилею Льва Толстого

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Татьяна Худякова
9 сентября 1828 года, ровно 190 лет назад, в Крапивенском уезде Тульской губернии родился великий русский писатель, публицист и мыслитель Лев Николаевич Толстой. Он при жизни получил самое высокое признание и несколько раз номинировался на Нобелевскую премию по литературе, а его главные произведения знал каждый, кто учился в российской (и не только) школе. К юбилею писателя RT подготовил тест по книгам и необычным фактам биографии Толстого.
Дуэль, аббревиатуры и альтер эго: тест RT к юбилею Льва Толстого
  • РИА Новости

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