Дядя Сэм и все-все-все: тест RT об олицетворениях стран

Короткая ссылка
Татьяна Худякова
Считается, что 7 сентября 1813 года в прессе появилось первое упоминание дяди Сэма. По легенде его прототипом был реальный человек — Сэмюэль Уилсон, мясник, поставлявший продовольствие Вооружённым силам США. Он якобы маркировал свои бочки с мясом буквами U.S., что солдаты в шутку расшифровывали как «дядя Сэм» (Uncle Sam). Во многих странах есть свой персонифицированный символ. RT предлагает проверить, узнаете ли вы государства в их «человеческом» (и не только) облике.
тест RT о национальных символах разных стран
  • Gettyimages.ru
  • © pbombaert

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Все главные новости в нашем Google+
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить