Дядя Сэм и все-все-все: тест RT об олицетворениях стран

Считается, что 7 сентября 1813 года в прессе появилось первое упоминание дяди Сэма. По легенде его прототипом был реальный человек — Сэмюэль Уилсон, мясник, поставлявший продовольствие Вооружённым силам США. Он якобы маркировал свои бочки с мясом буквами U.S., что солдаты в шутку расшифровывали как «дядя Сэм» (Uncle Sam). Во многих странах есть свой персонифицированный символ. RT предлагает проверить, узнаете ли вы государства в их «человеческом» (и не только) облике.

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