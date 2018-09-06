Новое видение: певица Юлия Самойлова рассказала о готовности эмигрировать в Европу

Певица Юлия Самойлова опубликовала в Instagram короткое видео, на котором она говорит: «Я готова эмигрировать в Европу». Также исполнительница выложила фотографию из московского аэропорта Шереметьево с хештегами #Европа и #Поехали. Как ожидается, певица подробнее расскажет о своём решении позднее в четверг. В 2018 году девушка представляла Россию на песенном конкурсе «Евровидение», где не смогла пробиться в финал.

Певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России в Европу. Соответствующий пост девушка опубликовала в своём Instagram, пообещав рассказать подробности в 16:00.

Кроме того, исполнительница выложила фотографию из аэропорта Шереметьево с хештегами #Европа и #Поехали.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь Самойловой отказалась комментировать публикацию певицы.

В 2018 году Юлия Самойлова представляла Россию на Евровидении в Португалии. Она не смогла пройти в финал музыкального конкурса, поскольку не набрала достаточного количества баллов. По итогам своего выступления Самойлова заявила, что допустила много ошибок.

«Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это всё не просто так: я не прошла», — сказала певица.

При этом мама Юлии заявила, что девушка сильно переживала из-за критики в интернете и поэтому неудачно выступила.

«Юля была сломлена ещё до выступления. Это произошло после первой волны негатива, когда вышел в эфир клип. А то, что сейчас творится в интернете, даже не просто жесть, даже слов нельзя подобрать. В прошлом году её все поддерживали», — заявила тогда мама певицы.

Выступление Юлии Самойловой в полуфинале Евровидения-2018

Reuters

© Rafael Marchante

Некоторые музыкальные критики тогда высказали мнение, что выступление Самойловой стало худшим за всю историю участия России в песенном конкурсе. При этом они отмечают не только помарки исполнительницы, но и неудачную организацию её выступления.

«Конечно, не только она одна несёт ответственность за этот провал, а в большей степени те, кто готовил этот номер: педагоги по вокалу, режиссёры этого номера, кто отвечал за всю эту постановку», — пояснил критик Сергей Соседов.

В то же время многие поддержали Юлию Самойлову. Так, продюсер Яна Рудковская заявила, что певицу нельзя ни в чём упрекать.

«Юлия постаралась, спела намного лучше, чем на генеральном прогоне. Сейчас не надо искать виноватых, это просто стечение обстоятельств. Всё, что могла, Юлия сделала. У меня к ней глубокое уважение. И сейчас нельзя ни в чём обвинять девочку», — сказала Рудковская.

«Обычная необычная история»

Уже после песенного конкурса вышла книга Юлии Самойловой «Обычная необычная история», в которой девушка описывает самые ключевые, по её мнению, моменты жизни — с раннего детства и до тех лет, когда о ней заговорила вся страна.

«В моём детстве было много всякого: и хорошего, и плохого, хотя в памяти осталось больше хорошего. Да и где в России можно найти ребёнка из девяностых с абсолютно радужным детством?» — пишет Самойлова.

Девушка рассказывает читателям и о сложностях, с которыми ей приходилось постоянно сталкиваться из-за её состояния здоровья.

«Мало того что меня не пускали петь на праздничные городские мероприятия с формулировкой «Люди не хотят смотреть на инвалидов в праздничный день, у них испортится настроение», так ещё и не пускали в различные заведения и даже магазины», — рассказывает певица.

Одна из центральных тем книги Юлии Самойловой — её творческий путь. По признанию девушки, впервые она почувствовала себя знаменитой, когда вышел первый выпуск программы «Фактор А» с её участием. Тогда, как пишут в СМИ, ей удалось произвести большое впечатление на Аллу Пугачёву.

Юлия Самойлова с Аллой Пугачёвой

© jsvok / instagram

«Когда вышел первый выпуск программы («Фактор А». — RT), я проснулась знаменитой. Голова пошла кругом. В детстве, когда горели уши, всегда говорили: «О, это тебя кто-то обсуждает или ругает». Вот именно это чувство, когда меня ругают или обсуждают, меня преследовало практически всё время на проекте. Я не могла уснуть, и мне казалось, что я, едва закрыв глаза, слышу всех, кто обо мне что-то говорит. Я будто чувствовала это кожей. Тогда я поняла, почему многие публичные люди такие суеверные. На мне же это отобразилось иначе — у меня началась истерика, я поняла, что была не готова к такому пристальному вниманию, но ведь и не соскочишь», — признаётся певица.

Евровидение-2017 на Украине

Юлия Самойлова должна была представлять Россию на Евровидении-2017 на Украине. Однако в марте 2017 года Киев запретил певице въезд на территорию страны, обосновав решение тем, что Самойлова ранее выступала в Крыму. Российская сторона приняла решение не искать Юлии замену и отказалась транслировать конкурс. По итогам скандала Европейский вещательный союз (EBU) оштрафовал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ). Кроме того, были внесены изменения в регламент — согласно новым правилам, в делегации нельзя включать тех, кому ограничен въезд в принимающую страну.