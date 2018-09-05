Судьба артиста: в Амурской области полиция расследует дело о гибели дрессированного кота

В Амурской области полиция выясняет причины гибели самого старого дрессированного кота по кличке Деня из благовещенского шоу-театра «Котовасия», а также исчезновение его одиннадцати хвостатых «коллег». По версии правоохранителей, животные могли стать жертвами бродячих собак. Однако сотрудники театра не исключают также, что с животными могли расправиться местные подростки. Накануне между ними и администрацией центра, где находится театр, произошёл конфликт. Впрочем, пока сотрудники полиции не нашли подтверждений этой версии.

Самого старого дрессированного кота по кличке Деня из благовещенского шоу-театра «Котовасия» могли убить бездомные собаки. Куда пропали остальные одиннадцать его «коллег», выясняет полиция. Об этом сообщили RT в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Напомним, что накануне местные СМИ распространили информацию о гибели 12 дрессированных котов. Неизвестные проникли на территорию организации и якобы убили 12 кошек. Это случилось после инцидента, который произошёл между сотрудниками шоу-театра и соседскими подростками.

Конфликт с подростками

Театр «Котовасия» находится в здании филиала центра эстетического воспитания детей «Юность». Летом в помещениях начался ремонт — меняли полы и крышу. Из-за этого котов поместили в вольеры на уличную территорию, которая, в свою очередь, была огорожена забором. Остальных животных — в театре есть дрессированные собаки, норки, хорьки, попугаи, голуби, петухи, обезьянка и питон — работники театра забрали себе.

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2 сентября преподаватели центра и члены родительского комитета на парковке, принадлежащей театру, записывали детей на новый учебный год. Для удобства работники поставили себе письменный стол. Позднее туда прилетел мяч и разбил стоящую на столе вазу. Мяч прилетел с детской площадки, которая находилась рядом. Там часто проводят время подростки.

«На замечание отреагировала молодая девушка, она вела себя вызывающе. Агрессивно спрашивала: «А где им ещё играть?» — рассказала АСН 24 председатель родительского комитета Елена Коробкова.

Девушка, по словам Коробковой, была возмущена тем, что вся парковка была занята для записи детей. Коробкова не понимала, из-за чего могла возникнуть такая агрессия, ведь парковка принадлежит их зданию, а саму детскую площадку никто не занимал.

На следующий день утром сотрудники театра нашли мёртвым самого старого кота-артиста Деню. «Завхоз пришёл самым первым и увидел, что замок выбит, а на земле лежит весь истерзанный Деня. Остальных кошек в вольерах не оказалось», — рассказала RT одна из сотрудниц художественной студии.

Популярный пост

Информацию о гибели кота и пропаже его «коллег» сотрудники театра выложили на странице театра в соцсетях.

В посте дрессировщики рассказали о конфликте с подростками и жизненном пути погибшего кота, о том, что Дене было уже 16 лет, из-за старости он не выступал, однако его брали на все мероприятия.

Также в сообщении отмечалось, что пропавшие животные были не просто кошками, а самым настоящим творческим коллективом. У каждого пушистого артиста были свой характер и своя роль.

Пост быстро набрал популярность. Пользователи соцсетей стали требовать наказать подростков. Однако в полиции говорят, что информация об их причастности к гибели кота и исчезновению 11 кошек пока не подтверждается.

«В ходе мониторинга сети интернет в социальных сетях было выявлено сообщение о гибели 12 кошек, принадлежащих шоу-театру, и что к данному происшествию могут быть причастны подростки», — рассказала RT начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Инна Карташова.

По словам Карташовой, сотрудники начали проверку изложенных фактов о гибели дрессированных котов и установили, что в здании, в котором располагается шоу-театр, производится ремонт. Животные на время ремонта были перемещены в строения во дворе.

При этом коты находятся на свободном выгуле, самостоятельно приходят и уходят.

«В ходе опроса гражданки, опубликовавшей в соцсетях сообщение о данном инциденте, она пояснила, что, расстроенная тем фактом, что за короткое время часть животных пропала, а один питомец погиб, в соцсетях разместила сообщение по данному поводу. В настоящее время пост со страницы в соцсетях с информацией о гибели кошек удалён, проверка продолжается», — сообщила Карташова.

Напомним, что прошлой зимой 2017 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за расправы над животными. Максимальный срок лишения свободы за издевательства над животными из корыстных или хулиганских побуждений — три года. Также может быть наложен штраф в размере до 80 тыс. рублей. За то же преступление, совершённое группой лиц, рекомендуется лишение свободы на срок от трёх до пяти лет. Наказание ужесточается за истязание животных в присутствии несовершеннолетних или использование садистских методов издевательства над животными. Лишение свободы до пяти лет.