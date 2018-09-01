«У всех должно быть разное детство»: художник Игорь Олейников о вдохновении, работе с американцами и жизни в СССР

31 августа в рамках 36-го Международного конгресса по детской и юношеской книге в Афинах состоялось торжественное вручение премии имени Ганса Христиана Андерсена за 2018 год — самой престижной награды в области детской литературы. Её получил российский иллюстратор Игорь Олейников. До этого премию присуждали российским и советским гражданам лишь однажды — в 1976 году награды была удостоена Татьяна Маврина. За несколько дней до церемонии RT встретился с Олейниковым. В эксклюзивном интервью художник рассказал о трудностях работы в анимации, своих источниках вдохновения и счастливом детстве в СССР.

— В первую очередь мы бы хотели поздравить вас с присуждением премии имени Ганса Христиана Андерсена. Волнуетесь перед церемонией?

— Спасибо! Волнуюсь ли? Да как-то сейчас нет, успокоился. Были перед этим волнения, но сейчас, когда всё готово, всё подготовлено, я знаю, что надо говорить, как надо себя вести, — уже поспокойнее.

— Вы уже успели мне рассказать, что сразу после объявления результатов ощутили повышенное внимание со стороны прессы. Это было непривычно для вас? Интересно?

— Конечно, непривычно. А как же! Длилось это месяца полтора-два, наверное. Сначала было интересно, потом уже несколько однообразно.

— Кто вам сообщил, что вы стали лауреатом? И что вы при этом почувствовали?

— Сообщила председатель жюри. Почувствовал радость. Ну и не ожидал никак. То есть были какие-то маленькие ожидания, но не настолько большие! Потом… мне было приятно, что наконец эта лакуна 42-летняя закрылась — пока не было у России премии. 42 года назад премию присудили советской художнице Татьяне Мавриной. А потом не было ничего.

— Как вы оцениваете работы Мавриной?

— Высочайшим образом, разумеется. Замечательная, прекрасная художница. Я видел оригиналы её работ в музее на Мойке (во Всероссийском музее А.С. Пушкина. — RT). Прекрасные работы.

— На ваш взгляд, почему среди россиян и представителей Советского Союза так мало лауреатов этой премии? Ведь у нас немало потрясающих художников.

— Просто были более достойные. Очень много людей принимают участие в конкурсе каждый год, и каждый раз находились более достойные. Вот и всё.

«Сказки дядюшки Римуса. Братец Кролик — рыболов»

© www.fairyroom.ru

— Как вам кажется, обязательно ли художникам работать за границей, чтобы обрести международное признание?

— Ну, не то чтобы признание. Желательно вообще по всему миру работать. Это позволяет усвоить некий урок и получить опыт, увидеть, что в разных странах существуют разные требования. И дисциплинирует очень сильно такая работа. И я когда-то работал за границей.

— Когда вы решили стать иллюстратором?

— Я уже работал на студии «Союзмультфильм», и это автоматом получилось. Там многие художники делали книжки, и мне тоже дали.

— То есть в детстве вы о таком будущем не мечтали, рассматривая книжки?

— Нет.

— Кстати, а какие книги вы любили, будучи ребёнком?

— Ой, однозначно «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Волшебник Изумрудного города». Все книги с иллюстрациями Леонида Владимирского. Я из пластилина делал его персонажей. Смотрел в книжку и лепил из пластилина. Вылепливал дровосека, всех-всех-всех.

— Вам уже посчастливилось проиллюстрировать свои любимые произведения?

— Да. Когда-то у меня были мечты, я их проиллюстрировал. «Аэлита» была, Библия была у меня, «Король Артур». Недавно был Тоон Теллеген, голландский писатель современный. Тоже очень давно хотел его сделать и вот сейчас сделал первую книжку.

— Вы работали в анимации...

— 30 лет.

— Расскажите о разнице в подходах к работе в анимации и иллюстрации.

— Вообще всё разное! В анимации нужно сделать так, чтобы персонаж двигался, чтобы он крутился, чтобы руки доставали, куда надо по сценарию. И вообще, если сценарий хороший, всё заложено в нём. А в книге надо композицию выдерживать. Главное — вот эта страница неподвижная. В фильме всё пробегает, а здесь нужно рассматривать. Долго и… Для меня, во всяком случае, важна композиция в книге. Плюс состояние и атмосфера. Ну и текст, конечно. Работа с текстом.

«Речка, речка, где твой дом?»

© www.fairyroom.ru

— Почему вы перестали заниматься анимационными фильмами?

— Знаете… Вот мы начинали делать три полнометражных фильма. И два из них кончились ничем. Подготовительный процесс провели, и всё — ничем. Третий, правда, слава богу, завершился очень рано. Зато с режиссёром расстались друзьями — мы были друзьями до этого. А те два фильма…

Ну, как-то работаешь-работаешь, выкладываешься-выкладываешься… Оп — деньги кончились, оп — 2008 год, кризис, всё остановилось. И фильм закрылся.

После этого я решил, что мне всё это надоело. Плюс слишком много начальников в анимации, тех, кто тебе что-то диктует. И режиссёры, и сценаристы, и продюсеры: «так нельзя», «это дорого», «это надо по-другому», «это мне не нравится»… А в книжке ты почти сам себе хозяин.

— Вы используете компьютерные технологии в своей работе?

— Только в самом конце: когда уже отсканированы мои работы, мне отдают скан, и, если есть ошибки небольшие, я прохожусь по ним чуть-чуть.

— Расскажите о самом необычном персонаже или мире из числа тех, над которыми вы работали.

— Мне интересно из самого обычного мира, из самого простого персонажа, привычного, которого все знают, сделать очень необычного, придать ему такие черты, чтобы он превратился в совершенно неожиданного. Я так делал в «Сказке о попе и работнике его Балде» — всё поменял местами. Балда у меня стал очень плохой, а поп очень хороший. Мне интересно менять вещи местами, понимаете? Любого персонажа можно сделать очень необычным. Колобка можно сделать необычным — я даже знаю как. Любого. Всё зависит от подхода.

— А люди вам потом не говорили, что не ожидали увидеть такой смысл?

— Были такие случаи. Писали: «Надо же, как интересно! Мы и не думали, что так может быть». Вот для меня высшая похвала, когда человек говорит: «Ну надо же! Вот как, оказывается, может быть, а я и не думал».

Для меня самое лучшее — заставить человека думать, включить мозги и поразмыслить: а так ли положителен этот персонаж, так ли отрицателен этот персонаж? А может быть, как-то по-другому можно?

Мне хочется, чтобы, когда дети читали, у них щёлкало внутри, запускался механизм — и человек начинал думать самостоятельно. Это моя цель.

— А как появляются ваши персонажи? Вы уже представляете образ героя, когда получаете текст?

— Я теперь понял, что персонажи — это больше к анимации. В анимации важен персонаж. В книге для меня важна композиция, состояние. Персонаж — не настолько. Ну, если речь не идёт конкретно о каком-то чётко описанном герое.

«Лиса и заяц»

© www.fairyroom.ru

— Где вы берёте вдохновение?

— Нигде. Ну как… из головы. Работа. Я не люблю слово «творчество» — это работа. Берёшь текст, начинаешь читать. И всплывают картины. Нужно просто… Я люблю по каждому слову задавать вопрос: почему? Почему так? Почему шапочка красная? Почему красная шапочка, а не зелёная, не жёлтая? Почему волк? Почему не медведь? И вот такое с каждым словом. И выстраивается совершенно новая книга, получается совершенно новый текст. Вот так я последнее время работаю с книгами.

— А вам когда-нибудь снились ваши герои?

— Герои не снились, но некие решения художественные снились. Иногда приходили мысли, как что-то сделать. Так с одной книжкой мне пришло решение. Но его отвергли заказчики. Это интересный случай.

Заказчиками были американцы. А в книге рассказывалось о маленькой мышке, которая в поисках пищи очутилась в Гарварде, попала на лекцию, заинтересовалась и осталась учиться.

И вот для этой мышки, значит, сделали всё. Ей сделали компьютер, ей пошили одёжку... Она сама из подвала была, где обитают все эти «лузеры» — мыши и прочие. Она закончила Гарвард, её семья страшно гордилась. И вот, финальная картинка (финал вообще всегда важен и в фильме, и в книжке!). Я думал: какой же может быть финал, какой финал? Мучился-мучился... И вот мне приснилось, что эта мышка возвращается в подвал и, будучи уже образованной, открывает там свой Гарвард. Я даже придумал девиз, похожий на гарвардский. У Гарварда Veritas («Истина») на трёх книгах написано, а у меня на трёх кусочках сыра — «Выживание».

— И не приняли.

— Нет, и всё там! В моём варианте вся толпа — разные тараканы, пауки, мокрицы — у неё учились. Все, кто в подвалах живёт. Весь тот народ мышка должна была учить, к свету вести. Мне американцы сказали: «Ни в коем случае. Она не может вернуться назад, вниз. Она должна только вверх идти, дальше, дальше. Карьера. К людям, туда!»

— Американская система. И как в итоге вышло?

— По-американски, да. Я нарисовал обычный праздник. Шары, цветы и на квадратных этих шляпах у студентов сидит мышка. Там идёт праздник.

«Конёк-горбунок»

© www.fairyroom.ru

— Очень жаль. А скажите, у вас есть ученики?

— Нет. Учеников нет. Я не умею учить. Меня никто не учил, и я не знаю, как это делается. Методику не знаю. Меня, помнится, даже приглашали куда-то преподавать. Но нет! Я плохой преподаватель. Я бы ломал через колено людей, и всё! А ломать не надо никого.

Я бы подходил к вопросу с субъективной точки зрения — нравится лично мне работа или не нравится (а когда художники начинающие, тебе, конечно, у них многое не нравится). Весь талант преподавателя, мне кажется, заключается в том, чтобы увидеть потенциал в человеке, потенциал в художнике. Вот я боюсь, что не смог бы это сделать. Советы давать могу, да. Но вот метода…

— Вы занимались иллюстрированием произведений Хармса. Это, должно быть, непросто…

— Напротив. Хармс настолько оторванный, совершенно отвязанный автор, что и рисование было точно такое же: можно было рисовать что хочешь, тоже оторванно и отвязанно, абсолютно не привязываясь ни к чему. Ну так, только брать текст за основу. Я даже рисовал своё детство! Стихи как раз иллюстрировать очень-очень выгодно.

— Рисуя Хармса, брали идеи из своего детства? А каким оно было?

— Не идеи, а быт. В нескольких картинках быт своего детства брал.

В Хармсе… Жалко, здесь нет книжки, я бы показал. Мы ходили в тюбетеечках. Обязательно был головной убор. Тюбетейки, майка и шаровары были сатиновые. У меня в этой книге есть два персонажа в такой одежде.

Детство в Люберцах, 50—60-е годы. Ну какое могло быть тогда детство? Весело было, конечно. В детстве вообще всем хорошо. Люди вспоминают детство как замечательные совершенно годы. И у меня всё было замечательно тогда.

Рисовал всё детство, да. Во дворе пропадали целыми днями. Игрушек особо не было, компьютеров подавно. Мультфильмы были крайне редки на телевидении. Если в программе стоял мультфильм — просто написано: «Мультфильм» — это был дикий праздник. Все ждали, просто затаив дыхание: мультфильм сейчас покажут!

— Как думаете, повлияет ли то, что у современных детей совершенно другое детство, на анимацию в будущем?

— Разумеется, так и должно быть. У всех должно быть разное детство, зачем повторяться? Понимаете, эти разговоры, мол, «мы в вашем возрасте…» — просто какая-то глупость. Это наш был возраст. А у них свой возраст. «Какое ужасное поколение», — говорят. Да ничего оно не ужасное. Оно просто другое, вот и всё!

Полную версию интервью с Игорем Олейниковым смотрите 2 сентября на сайте RTД.