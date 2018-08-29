Тест RT к юбилею Майкла Джексона: разбираетесь ли вы в поп-музыке?

29 августа исполнилось бы 60 лет Майклу Джексону — певцу, продюсеру, танцору и хореографу. Его достижения 25 раз попадали в Книгу рекордов Гиннесса, 15 раз исполнитель был удостоен премии «Грэмми», а его альбомы разошлись тиражом в миллиард экземпляров. Творчество, образ и стиль Майкла Джексона оказали огромное влияние на современную популярную культуру. Проверьте, хорошо ли вы знаете это музыкальное направление.

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