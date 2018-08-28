Укрощение строптивых: СТС начал показ комедийного сериала о подготовке российской сборной к ЧМ-2018
- © СТС
В понедельник, 27 августа, телеканал СТС начал показ многосерийного фильма «Большая игра» — комедии о жизни простого повара, внезапно ставшего тренером сборной России по футболу.
По сюжету заведующий столовой в воинской части Дима Попов (Дмитрий Колчин), как и многие россияне, пребывающий в состоянии ужаса от выступлений отечественной сборной (если верить синопсису канала, «после серии неудачных матчей под руководством Фабио Капелло»), на камеру высказывает недовольство одному из футболистов. Ролик попадает в интернет, и скромный повар моментально становится всеобщим любимцем: центральные телеканалы берут у него интервью, селебрити в его честь запускают флешмоб #пузонадежды, а в сети появляется петиция на имя главы государства с требованием сделать Попова главным тренером сборной России по футболу. И набирает она аж 6,5 млн подписей.
Начала смотреть😉 #большаяигра#стс#футболpic.twitter.com/OsMS14jiTG— Ални~просто так совпало~ (@penguinsmother) 28 августа 2018 г.
Всероссийский футбольный союз рад бы игнорировать эту петицию, но руководство страны намекает: назначение «народного тренера» станет символом демократии: «Ни в какой Америке такого не было». Так повар становится преемником Капелло и Хиддинка, заселяется в шикарные апартаменты и получает новую зарплатную карту. На ней уже лежит круглая сумма (доселе героем, конечно, невиданная). Теперь Попову предстоит подготовить сборную к ЧМ-2018.
Попов в футболе разбирается не то чтобы очень, да и тренерского опыта у него нет. Но перечить командованию собственной части гораздо страшнее, чем взять на себя руководство шайкой оболтусов. А именно в таком качестве показаны игроки сборной: лентяи и завсегдатаи кальянных.
Оболтусы новому тренеру не рады, а потому сразу же устраивают праздник непослушания. Тот же приступает к укрощению строптивцев. Решение повара воспитывать звёзд отечественного спорта в лучших традициях армейской дедовщины вызывает ещё большее сопротивление: кому понравится разминаться с рюкзаком за спиной и тягать бронетранспортёр? К концу второй серии, впрочем, между тренером и игроками появляются зачатки взаимопонимания. И всё благодаря Попову, который любит не только гречку и компот, но и людей в принципе.
- © СТС
Но сборная — это ерунда. Куда большую опасность для деятельности Попова представляет Леонтий Витальевич Цветков (Максим Лагашкин) — крупный спортивный чиновник, возглавляющий Всероссийский футбольный союз. Цветков, по сути, является главным антагонистом сериала, однако у зрителя чувства неприязни не вызывает. Он исключительно карикатурный персонаж с гиперболизированными качествами, традиционно приписываемыми чиновникам фольклором. Эдакий собирательный образ, хоть и с узнаваемыми персонализированными чертами.
Цветков не верит, что «народный тренер» способен подготовить сборную. От успехов футболистов зависит карьера чиновника, а потому он всеми правдами и неправдами пытается избавиться от повара. Помогают ему в этом двое коллег, по своей сообразительности напоминающих тех, что из ларца и одинаковы с лица.
Не обделили зрителей и любовной линией. Полный, неуклюжий Попов предсказуемо влюбляется в главного врача сборной Наталью (Анна Котова). А она предсказуемо не отвечает ему взаимностью. Также в этой истории присутствуют деловитый друг-заводила, легкомысленная племянница из другого города и прочие персонажи, созданные по незамысловатым телевизионным канонам.
Над сценарием «Большой игры» трудились сразу шесть человек. Среди них автор скрипта к «Физруку» Андрей Орлов и создатель «Интернов» и «Универа» Сергей Фирсов. В качестве режиссёра проекта выступил актёр и юморист Байбулат Батуллин. «Большая игра» стала его первой крупной работой (тем не менее в послужном списке 25-летнего Батуллина сразу пять короткометражек и призы отечественных кинофестивалей).
- © СТС
В числе актёров Олег Кассин, Владислав Ветров, Сергей Лавыгин, Артём Ткаченко, Дмитрий Белоцерковский и другие (включая участников шоу «Танцы» на ТНТ Ильшата Шабаева и Вячеслава Петренко). Камео в «Большой игре» достались Тине Канделаки, Александру Кержакову, Дмитрию Губерниеву и Роману Широкову.
По словам генерального продюсера СТС Антона Федотова, комедия получилась оптимистичной, поскольку её создатели верили в успех российской сборной, но решили не упускать возможности посмеяться.
«В новом проекте мы фантазируем и создаём параллельную реальность, где задаёмся вопросом, что позволило нашей сборной выступить на чемпионате так мощно, — поясняет Федотов.
Первый сезон истории о пути российской сборной к успеху насчитывает 16 серий.
«Если не запорете, как «Молодёжку»...»
Зрители отреагировали на премьеру неоднозначно. Некоторые хвалят новый проект телеканала и подчёркивают, что нечасто смотрят российские комедийные сериалы, однако этот стал исключением.
«Посмотрела первые две серии нового сериала «Большая игра». Ну прикольно, много смешных моментов», — рассказывают в соцсетях.
посмотрела первые две серии нового сериала на СТС "Большая игра", ну прикольно, много смешных моментов— дзюбиньо🇷🇺/Daring Louis (@SvetlanaGav2412) 27 августа 2018 г.
Другая пользовательница Twitter отмечает, что смотреть «Большую игру» стоит по крайней мере из-за первых нескольких минут (вероятно, из-за хроники реального чемпионата).
большая игра стоит того чтобы посмотреть— нэйт| та самая простая девушка для миранчуков (@_Na_na_Na_na) 27 августа 2018 г.
хотя бы первые 8 минут
«Если не запорете это, как «Молодёжку», цены вам не будет!» — обращаются к создателям сериала пользователи интернета.
В то же время восторг этих зрителей разделяют не все.
«Сериал «Большая игра» на СТС — это что-то страшное и некрасивое. Единственный интересный момент: Люксембург обыграл Голландию 4:1», — пишут в Twitter.
Сериал #большаяигра на стс - это что то страшное и некрасивое. Единственный интересный момент: Люксембург обыграл Голландию 4:1 😂— Andrey Stepanov (@STAN0077) 28 августа 2018 г.
«Спрашивается, зачем сборная достигала такого успех? Чтобы теперь её так высмеивать?» — негодует другой юзер.
Настоящая дискуссия между сторонниками и противниками сериала началась в аккаунте футболиста Артёма Дзюбы в Instagram. Сам спортсмен уверяет, что остался доволен увиденным.
«С опаской относился к сериалу, но, посмотрев три серии, был восхищён и смеялся до слез: потрясающий юмор и игра актёров, особенно Леонтий Витальевич! Шутки — космос!» — написал он в социальной сети.