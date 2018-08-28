Укрощение строптивых: СТС начал показ комедийного сериала о подготовке российской сборной к ЧМ-2018

27 августа на телеканале СТС состоялась премьера многосерийного фильма «Большая игра». Согласно сюжету, главному герою — обыкновенному повару, внезапно назначенному на пост тренера сборной России по футболу, — предстоит сделать из кучки изнеженных лентяев (именно такими предстают перед зрителем игроки сборной) сильную и сплочённую команду. В руководстве СТС подчеркнули, что создатели проекта придумали некую «параллельную реальность» и попытались ответить на вопрос, что позволило нашей сборной выступить на чемпионате так мощно.

В понедельник, 27 августа, телеканал СТС начал показ многосерийного фильма «Большая игра» — комедии о жизни простого повара, внезапно ставшего тренером сборной России по футболу.

По сюжету заведующий столовой в воинской части Дима Попов (Дмитрий Колчин), как и многие россияне, пребывающий в состоянии ужаса от выступлений отечественной сборной (если верить синопсису канала, «после серии неудачных матчей под руководством Фабио Капелло»), на камеру высказывает недовольство одному из футболистов. Ролик попадает в интернет, и скромный повар моментально становится всеобщим любимцем: центральные телеканалы берут у него интервью, селебрити в его честь запускают флешмоб #пузонадежды, а в сети появляется петиция на имя главы государства с требованием сделать Попова главным тренером сборной России по футболу. И набирает она аж 6,5 млн подписей.

Всероссийский футбольный союз рад бы игнорировать эту петицию, но руководство страны намекает: назначение «народного тренера» станет символом демократии: «Ни в какой Америке такого не было». Так повар становится преемником Капелло и Хиддинка, заселяется в шикарные апартаменты и получает новую зарплатную карту. На ней уже лежит круглая сумма (доселе героем, конечно, невиданная). Теперь Попову предстоит подготовить сборную к ЧМ-2018.

Попов в футболе разбирается не то чтобы очень, да и тренерского опыта у него нет. Но перечить командованию собственной части гораздо страшнее, чем взять на себя руководство шайкой оболтусов. А именно в таком качестве показаны игроки сборной: лентяи и завсегдатаи кальянных.

Оболтусы новому тренеру не рады, а потому сразу же устраивают праздник непослушания. Тот же приступает к укрощению строптивцев. Решение повара воспитывать звёзд отечественного спорта в лучших традициях армейской дедовщины вызывает ещё большее сопротивление: кому понравится разминаться с рюкзаком за спиной и тягать бронетранспортёр? К концу второй серии, впрочем, между тренером и игроками появляются зачатки взаимопонимания. И всё благодаря Попову, который любит не только гречку и компот, но и людей в принципе.

© СТС

Но сборная — это ерунда. Куда большую опасность для деятельности Попова представляет Леонтий Витальевич Цветков (Максим Лагашкин) — крупный спортивный чиновник, возглавляющий Всероссийский футбольный союз. Цветков, по сути, является главным антагонистом сериала, однако у зрителя чувства неприязни не вызывает. Он исключительно карикатурный персонаж с гиперболизированными качествами, традиционно приписываемыми чиновникам фольклором. Эдакий собирательный образ, хоть и с узнаваемыми персонализированными чертами.

Цветков не верит, что «народный тренер» способен подготовить сборную. От успехов футболистов зависит карьера чиновника, а потому он всеми правдами и неправдами пытается избавиться от повара. Помогают ему в этом двое коллег, по своей сообразительности напоминающих тех, что из ларца и одинаковы с лица.

Не обделили зрителей и любовной линией. Полный, неуклюжий Попов предсказуемо влюбляется в главного врача сборной Наталью (Анна Котова). А она предсказуемо не отвечает ему взаимностью. Также в этой истории присутствуют деловитый друг-заводила, легкомысленная племянница из другого города и прочие персонажи, созданные по незамысловатым телевизионным канонам.

Над сценарием «Большой игры» трудились сразу шесть человек. Среди них автор скрипта к «Физруку» Андрей Орлов и создатель «Интернов» и «Универа» Сергей Фирсов. В качестве режиссёра проекта выступил актёр и юморист Байбулат Батуллин. «Большая игра» стала его первой крупной работой (тем не менее в послужном списке 25-летнего Батуллина сразу пять короткометражек и призы отечественных кинофестивалей).

© СТС

В числе актёров Олег Кассин, Владислав Ветров, Сергей Лавыгин, Артём Ткаченко, Дмитрий Белоцерковский и другие (включая участников шоу «Танцы» на ТНТ Ильшата Шабаева и Вячеслава Петренко). Камео в «Большой игре» достались Тине Канделаки, Александру Кержакову, Дмитрию Губерниеву и Роману Широкову.

По словам генерального продюсера СТС Антона Федотова, комедия получилась оптимистичной, поскольку её создатели верили в успех российской сборной, но решили не упускать возможности посмеяться.

«В новом проекте мы фантазируем и создаём параллельную реальность, где задаёмся вопросом, что позволило нашей сборной выступить на чемпионате так мощно, — поясняет Федотов.

Первый сезон истории о пути российской сборной к успеху насчитывает 16 серий.

«Если не запорете, как «Молодёжку»...»

Зрители отреагировали на премьеру неоднозначно. Некоторые хвалят новый проект телеканала и подчёркивают, что нечасто смотрят российские комедийные сериалы, однако этот стал исключением.

«Посмотрела первые две серии нового сериала «Большая игра». Ну прикольно, много смешных моментов», — рассказывают в соцсетях.

посмотрела первые две серии нового сериала на СТС "Большая игра", ну прикольно, много смешных моментов — дзюбиньо🇷🇺/Daring Louis (@SvetlanaGav2412) 27 августа 2018 г.

Другая пользовательница Twitter отмечает, что смотреть «Большую игру» стоит по крайней мере из-за первых нескольких минут (вероятно, из-за хроники реального чемпионата).

большая игра стоит того чтобы посмотреть

хотя бы первые 8 минут — нэйт| та самая простая девушка для миранчуков (@_Na_na_Na_na) 27 августа 2018 г.

«Если не запорете это, как «Молодёжку», цены вам не будет!» — обращаются к создателям сериала пользователи интернета.

В то же время восторг этих зрителей разделяют не все.

«Сериал «Большая игра» на СТС — это что-то страшное и некрасивое. Единственный интересный момент: Люксембург обыграл Голландию 4:1», — пишут в Twitter.

Сериал #большаяигра на стс - это что то страшное и некрасивое. Единственный интересный момент: Люксембург обыграл Голландию 4:1 😂 — Andrey Stepanov (@STAN0077) 28 августа 2018 г.

«Спрашивается, зачем сборная достигала такого успех? Чтобы теперь её так высмеивать?» — негодует другой юзер.

Настоящая дискуссия между сторонниками и противниками сериала началась в аккаунте футболиста Артёма Дзюбы в Instagram. Сам спортсмен уверяет, что остался доволен увиденным.

«С опаской относился к сериалу, но, посмотрев три серии, был восхищён и смеялся до слез: потрясающий юмор и игра актёров, особенно Леонтий Витальевич! Шутки — космос!» — написал он в социальной сети.