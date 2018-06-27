«Дети и семья на первом месте»: Зоуи Дешанель рассказала о творческих планах и съёмках последнего сезона «Новенькой»

Ценителям кино Зоуи Дешанель известна по ролям в фильмах «500 дней лета», «Все настоящие девушки», «Мост в Терабитию», «Автостопом по галактике» и «Всегда говори «Да». Меломанам — по дуэту She & Him, где она исполняет вокальные партии, играет на фортепиано и укулеле. В интервью Ларри Кингу в программе Larry King Now на RT актриса и певица рассказала о съёмках заключительного сезона сериала «Новенькая», желании вернуться в мир независимого кино и своей предпринимательской деятельности.

— Было ли вам тяжело работать над седьмым сезоном «Новенькой», зная, что он — заключительный?

— Работать было хорошо, ведь во время съёмок предыдущего сезона мы не были уверены, позовут ли нас снова. Мы знали, что контракты у всех закончатся по истечении семилетнего срока. Я рада, что седьмой сезон состоялся. После стольких лет совместной работы мы смогли как следует попрощаться друг с другом и с сериалом.

— Каково было сниматься в финале?

— Знаете, мы все были готовы к тому, чтобы двигаться дальше. Чувства при этом были и радостные, и грустные. Мне будет не хватать тех, с кем я снималась, да и остальных членов команды сериала. Такие замечательные люди! Мы прекрасно провели последний день на съёмочной площадке. Всё было в точности так, как мне хотелось.

— Этот сериал — самый долгий ваш проект?

— Да. Определённо.

— А вы достигли того же состояния, что и великий актёр Энтони Куинн? Он становился персонажем, которого играл, и оставался им до конца.

— Некое слияние с ролью действительно происходит, особенно когда долго работаешь над большим сериалом. Сценаристы со временем узнают о тебе больше и начинают как-то обыгрывать твои сильные стороны в сюжете. Так что это некая интеграция.

— Каково это — быть главным актёром сериала?

— Для меня это большая ответственность. Я чувствовала себя обязанной задавать настроение на съёмочной площадке — не знаю, правда, хорошо ли у меня получалось. Мне казалось, что коллеги, наблюдая за мной, будут делать выводы о том, как следует работать им самим.

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— Вам позволялимного импровизировать?

— Да.

— Такое не везде разрешается.

— Но нам повезло. Наш сценарист Элизабет Мериуэзер работала с режиссёром Джейком Кэзданом, который отличается тем, что в своих картинах охотно допускает импровизации. Именно он сделал пилотную серию, которая задала настроение всему сериалу. И благодаря этому мы смогли и дальше позволять себе импровизировать.

— Теперь вы вернётесь в мир независимого кино?

— Это мне определённо было бы интересно. Я люблю работать с независимыми кинокомпаниями. Тут у тебя есть возможность мыслить неординарно, выйти за привычные рамки. И мне нравится большое разнообразие проектов, в которых я успела поучаствовать.

— Вы выросли в киносемье: ваш отец — оператор, мама — актриса. Вам сам бог велел идти в артистки. Вы с детства мечтали об этой профессии?

— Да, мне всегда нравилось выступать, играть на сцене, исполнять разные роли. Моя сестра тоже актриса. Так что мы действительно прониклись примером родителей.

— Правда, что изначально вы хотели заниматься мюзиклами?

— Да. Мне хотелось выступать на Бродвее, играть в музыкальном театре…

— А вы играли в театре?

— Да, но не на Бродвее. Я двигалась в этом направлении, пока не свернула в кинематограф.

— Вы выступаете в дуэте под названием «Она и он» (She & Him). Кто такой «он»?

— Мэтт Уорд. Он также выступает соло. Удивительный человек, музыкальный гений.

— Как-то в интервью вы сказали: «О влиятельных женщинах говорится много негативного. И это способствует тому, что у них невольно возникает пассивно-агрессивное поведение и порой стремление принизить друг друга». Вы по-прежнему так считаете?

— Иногда. В целом моя точка зрения заключается вот в чём… Я очень хочу постараться убедить женщин не думать, что, если та или иная их коллега успешна, это как-то уменьшает их собственную значимость. Женщинам сложнее на рабочем месте, они сталкиваются со множеством проблем и поэтому порой ведут себя друг с другом не самым лучшим образом…

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— Может ли здесь что-то изменить движение MeToo?

— Надеюсь, да. Думаю, оно имеет позитивный эффект с той точки зрения, что женщины сейчас во всеуслышание заявляют о своём желании находиться в более безопасной среде, иметь возможность спокойно учиться, работать, заниматься своими делами…

— А Голливуд меняется? Больше разнообразия, равноправия?

— Да, Голливуд сейчас движется в этом направлении. Работы ещё много, но тем не менее…

— Вы запустили, по выражению вашего мужа, «Фермерский проект». Расскажите об этом.

— Мы создали компанию и планируем с её помощью сделать более доступной местную фермерскую продукцию, которая произведена с использованием ресурсосберегающих технологий. Есть целый ряд причин, по которым стоит выбирать именно такие продукты: они полезнее, их производство не вредит экологии.

— Кеннеди с Никсоном в своих знаменитых дебатах (это было ещё до вашего рождения) согласились в одном: им не стоит обсуждать сельское хозяйство, потому что они в нём ничего не смыслят. Почему политики не уделяют особого внимания вопросу продовольствия?

— Не думаю, что этот вопрос должен относиться к политике. Мы многого можем добиться сами как потребители, если будем покупать продукты местного производства. Наши деньги — как голоса на выборах. Так мы поддержим фермеров и увеличим спрос на их товары.

— Давайте сыграем в игру «Знали бы вы...». С кем бы вы поменялись местами на день?

— Наверное, с Кейт Миддлтон.

— Хороший выбор. Ваш кумир в детстве?

— Маколей Калкин.

— В чём люди обычно заблуждаются насчёт вашего родного Лос-Анджелеса?

— Заблуждений много. Одно из них, пожалуй, в том, что здесь невозможны прочные социальные связи. Просто тут есть много маленьких сообществ. Нужно лишь найти своё, и вы увидите, что крепкие связи возможны.

— Что лучше всего в жизни знаменитости?

— Наверное… Проще забронировать столик в ресторане.

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— Есть что-нибудь, во что вы долго верили, а потом оказалось, что всё не так?

— Да, все говорили, что, когда у меня родится ребёнок, он не будет давать спать всю ночь. А у меня так не было. Но когда дети подрастают, действительно глаз не сомкнёшь.

— То, что у вас двое детей, как-то изменило ваш подход к работе?

— Да, я сейчас очень ценю график, который позволяет мне побыть с ними. Иногда на телевидении приходится работать очень подолгу, и я предпочитаю начать часов в пять-шесть, чтобы до этого провести время с детьми.

— Ваши цели с годами менялись?

— Да, дети и семья для меня сейчас на первом месте.

— Какие у вас планы?

— Работа над «Фермерским проектом», музыка и, надеюсь, новые интересные фильмы.

— А что бы вы предпочли? Большое кино или телесериал?

— Сейчас, после семи лет на телевидении, было бы приятно вернуться к кинофильмам. Но я открыта для всего.

Полную версию интервью смотрите 27 июня на сайте RTД.