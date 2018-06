«Дети и семья на первом месте»: Зоуи Дешанель рассказала о творческих планах и съёмках последнего сезона «Новенькой»

Ценителям кино Зоуи Дешанель известна по ролям в фильмах «500 дней лета», «Все настоящие девушки», «Мост в Терабитию», «Автостопом по галактике» и «Всегда говори «Да». Меломанам — по дуэту She & Him, где она исполняет вокальные партии, играет на фортепиано и укулеле. В интервью Ларри Кингу в программе Larry King Now на RT актриса и певица рассказала о съёмках заключительного сезона сериала «Новенькая», желании вернуться в мир независимого кино и своей предпринимательской деятельности.

— Было ли вам тяжело работать над седьмым сезоном «Новенькой», зная, что он — заключительный? — Работать было хорошо, ведь во время съёмок предыдущего сезона мы не были уверены, позовут ли нас снова. Мы знали, что контракты у всех закончатся по истечении семилетнего срока. Я рада, что седьмой сезон состоялся. После стольких лет совместной работы мы смогли как следует попрощаться друг с другом и с сериалом. — Каково было сниматься в финале? — Знаете, мы все были готовы к тому, чтобы двигаться дальше. Чувства при этом были и радостные, и грустные. Мне будет не хватать тех, с кем я снималась, да и остальных членов команды сериала. Такие замечательные люди! Мы прекрасно провели последний день на съёмочной площадке. Всё было в точности так, как мне хотелось. — Этот сериал — самый долгий ваш проект? — Да. Определённо. — А вы достигли того же состояния, что и великий актёр Энтони Куинн? Он становился персонажем, которого играл, и оставался им до конца. — Некое слияние с ролью действительно происходит, особенно когда долго работаешь над большим сериалом. Сценаристы со временем узнают о тебе больше и начинают как-то обыгрывать твои сильные стороны в сюжете. Так что это некая интеграция. — Каково это — быть главным актёром сериала? — Для меня это большая ответственность. Я чувствовала себя обязанной задавать настроение на съёмочной площадке — не знаю, правда, хорошо ли у меня получалось. Мне казалось, что коллеги, наблюдая за мной, будут делать выводы о том, как следует работать им самим.

— Вам позволялимного импровизировать? — Да. — Такое не везде разрешается. — Но нам повезло. Наш сценарист Элизабет Мериуэзер работала с режиссёром Джейком Кэзданом, который отличается тем, что в своих картинах охотно допускает импровизации. Именно он сделал пилотную серию, которая задала настроение всему сериалу. И благодаря этому мы смогли и дальше позволять себе импровизировать. — Теперь вы вернётесь в мир независимого кино? — Это мне определённо было бы интересно. Я люблю работать с независимыми кинокомпаниями. Тут у тебя есть возможность мыслить неординарно, выйти за привычные рамки. И мне нравится большое разнообразие проектов, в которых я успела поучаствовать. — Вы выросли в киносемье: ваш отец — оператор, мама — актриса. Вам сам бог велел идти в артистки. Вы с детства мечтали об этой профессии? — Да, мне всегда нравилось выступать, играть на сцене, исполнять разные роли. Моя сестра тоже актриса. Так что мы действительно прониклись примером родителей. — Правда, что изначально вы хотели заниматься мюзиклами? — Да. Мне хотелось выступать на Бродвее, играть в музыкальном театре… — А вы играли в театре? — Да, но не на Бродвее. Я двигалась в этом направлении, пока не свернула в кинематограф. — Вы выступаете в дуэте под названием «Она и он» (She & Him). Кто такой «он»? — Мэтт Уорд. Он также выступает соло. Удивительный человек, музыкальный гений. — Как-то в интервью вы сказали: «О влиятельных женщинах говорится много негативного. И это способствует тому, что у них невольно возникает пассивно-агрессивное поведение и порой стремление принизить друг друга». Вы по-прежнему так считаете? — Иногда. В целом моя точка зрения заключается вот в чём… Я очень хочу постараться убедить женщин не думать, что, если та или иная их коллега успешна, это как-то уменьшает их собственную значимость. Женщинам сложнее на рабочем месте, они сталкиваются со множеством проблем и поэтому порой ведут себя друг с другом не самым лучшим образом…

— Может ли здесь что-то изменить движение MeToo? — Надеюсь, да. Думаю, оно имеет позитивный эффект с той точки зрения, что женщины сейчас во всеуслышание заявляют о своём желании находиться в более безопасной среде, иметь возможность спокойно учиться, работать, заниматься своими делами… — А Голливуд меняется? Больше разнообразия, равноправия? — Да, Голливуд сейчас движется в этом направлении. Работы ещё много, но тем не менее… — Вы запустили, по выражению вашего мужа, «Фермерский проект». Расскажите об этом. — Мы создали компанию и планируем с её помощью сделать более доступной местную фермерскую продукцию, которая произведена с использованием ресурсосберегающих технологий. Есть целый ряд причин, по которым стоит выбирать именно такие продукты: они полезнее, их производство не вредит экологии. — Кеннеди с Никсоном в своих знаменитых дебатах (это было ещё до вашего рождения) согласились в одном: им не стоит обсуждать сельское хозяйство, потому что они в нём ничего не смыслят. Почему политики не уделяют особого внимания вопросу продовольствия? — Не думаю, что этот вопрос должен относиться к политике. Мы многого можем добиться сами как потребители, если будем покупать продукты местного производства. Наши деньги — как голоса на выборах. Так мы поддержим фермеров и увеличим спрос на их товары. — Давайте сыграем в игру «Знали бы вы...». С кем бы вы поменялись местами на день? — Наверное, с Кейт Миддлтон. — Хороший выбор. Ваш кумир в детстве? — Маколей Калкин. — В чём люди обычно заблуждаются насчёт вашего родного Лос-Анджелеса? — Заблуждений много. Одно из них, пожалуй, в том, что здесь невозможны прочные социальные связи. Просто тут есть много маленьких сообществ. Нужно лишь найти своё, и вы увидите, что крепкие связи возможны. — Что лучше всего в жизни знаменитости? — Наверное… Проще забронировать столик в ресторане.

— Есть что-нибудь, во что вы долго верили, а потом оказалось, что всё не так? — Да, все говорили, что, когда у меня родится ребёнок, он не будет давать спать всю ночь. А у меня так не было. Но когда дети подрастают, действительно глаз не сомкнёшь. — То, что у вас двое детей, как-то изменило ваш подход к работе? — Да, я сейчас очень ценю график, который позволяет мне побыть с ними. Иногда на телевидении приходится работать очень подолгу, и я предпочитаю начать часов в пять-шесть, чтобы до этого провести время с детьми. — Ваши цели с годами менялись? — Да, дети и семья для меня сейчас на первом месте. — Какие у вас планы? — Работа над «Фермерским проектом», музыка и, надеюсь, новые интересные фильмы. — А что бы вы предпочли? Большое кино или телесериал? — Сейчас, после семи лет на телевидении, было бы приятно вернуться к кинофильмам. Но я открыта для всего. Полную версию интервью смотрите 27 июня на сайте RTД.