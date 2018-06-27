Тест RT: что вы знаете о вундеркиндах?

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Татьяна Худякова
27 июня 1725 года в Германии, не дожив до своего пятилетия, умер Кристиан Генрих Хейнекен, который вошёл в историю как «младенец из Любека». Он долгое время считался самым умным ребёнком в мире: заговорил в десять месяцев, к двум годам уже хорошо знал Библию, историю, иностранные языки. Мальчик скончался ещё совсем маленьким, и его выдающиеся способности не успели раскрыться. Пройдите тест и узнайте, какими талантами наделены дети-вундеркинды.
Тест RT: что вы знаете о вундеркиндах?
  • globallookpress.com
  • © Artur Cupak

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