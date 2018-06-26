«Ушёл настоящий русский литератор»: скончался поэт Андрей Дементьев

В Москве на 90-м году жизни скончался поэт и журналист Андрей Дементьев, автор сотен стихотворений, многие из которых были положены на музыку — «Яблоки на снегу», «Осенний романс», «Лебединая верность» и десятки других. Соболезнования в связи со смертью поэта выразили его друзья и коллеги. Так, Лев Лещенко заявил, что для окружающих уход Дементьева из жизни стал большой утратой, а поэт Юрий Энтин подчеркнул, что его смерть была безвременной.

В Москве на 90-м году жизни скончался поэт и журналист Андрей Дементьев, автор сотен стихотворений и десятков песен о любви, дружбе и России.

Как сообщила РИА Новости вдова Дементьева Анна Пугач, её супруг готовился отметить юбилей: 16 июля ему должно было исполниться 90 лет.

«Он так хотел дожить до 90-летия. Он ещё только 3 июня выступал на фестивале «Красная площадь», общался с читателями, три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу. Он чувствовал слабость, но самое главное — в нём была сила духа и любовь к жизни», — рассказала Пугач.

10 июня в СМИ появилась информация о госпитализации поэта. Отмечалось, что он проходил профилактическое лечение в связи с простудой, а его состояние оценивалось как нормальное. Тогда Анна Пугач в ходе беседы с РИА Новости подчеркнула, что семья Дементьева будет готовиться к празднованию его юбилея. 21 июня сообщалось, что поэт выписался из больницы и собирается в дом отдыха.

«Настоящий русский интеллигент»

Известие о смерти Андрея Дементьева уже прокомментировали его друзья и коллеги, общественные и политические деятели. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким поэта.

«Сегодня поступила новость о том, что скончался Андрей Дементьев. Президент Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким. Поэт, которого так любят в России», — сказал Песков.

Посол Азербайджана в России, певец Полад Бюль-Бюль-оглы заявил, что уход Дементьева — очень большая потеря не только для России, но и для всех стран, которые входили в СССР, где его знали и любили как поэта и человека.

«Для меня это очень тяжёлая потеря. Удивительный человек, душевный, скромный. Он умел дружить, очень любил свою родину и русский язык, русскую поэзию. Даже трудно найти слова, чтобы выразить ту боль, которую я испытываю», — сказал Бюль-Бюль-оглы.

Эстрадный певец Лев Лещенко в разговоре с RT назвал Дементьева блистательным поэтом.

«Мы сердечно переживаем и скорбим, потому что ушёл наш большой друг, современник, блистательный поэт, который открыл для нас мир поэзии и литературы 1960—70-х годов. Он ещё был главным редактором «Юности», открывал молодёжную поэзию, вёл нашу жизнь вперёд. Из нашего серого времени приносил яркие событийные моменты, новые ощущения поэзии и вообще жизни, для нас для всех это большая утрата», — сказал Лещенко.

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Музыкант Михаил Муромов подчеркнул, что встретить такого хорошего человека, как Дементьев, весьма непросто.

«Утрата непоправимая. Такого милого человека, как Андрей Дмитриевич, трудно встретить. Мы с ним знакомы с 1982 года, первая песня была «Стюардесса», от неё через афганский цикл и до «Яблок на снегу» — вот такой длинный общий цикл. У нас около 15 песен вместе записано. Многие песни на его стихи звучат до сих пор. Он был гостеприимным, светлым человеком. Всегда рад был принять в гости. Он был очень общительный, яркий, улыбчивый, с желанием потанцевать и всегда с желанием помочь», — рассказал Муромов RT.

Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства певица Диана Гурцкая в разговоре с РИА Новости отметила, что Дементьев был «настоящим русским интеллигентом, продолжателем лучших традиций отечественной поэтической культуры».

«Необыкновенно светлый и тёплый человек в личном общении, яркий и живой, который всегда мог поддержать и одобрить. Я искренне скорблю и выражаю соболезнования его супруге и всем родным и близким. Истинно, что поэты не умирают, ведь живут их стихи», — отметила Гурцкая.

Она подчеркнула, что и в её репертуар вошла песня на стихи Дементьева — «Спасибо за то, что ты есть». И она сама хотела бы сказать автору тех строк: «Спасибо, что Вы есть. Теперь в веках».



Поэт-песенник Юрий Энтин признался, что Дементьев всегда казался ему «примером жизни человека».

«Я сейчас себя чувствую стариком, а он в 89 лет чувствовал себя настоящим мужчиной, его никак нельзя было назвать даже пожилым. Хороший, на редкость добрый человек. Вместе с ним отдыхали в Малеевке в Доме творчества. Мы часто гуляли, он мне читал стихи Андрея Вознесенского, но никогда не читал свои. Он был поэтом, который писал жизненные стихи, реалистичные. Если он писал о любви, то писал как юноша, не менялся в течение жизни. Внёс огромный вклад в развитие демократии в России, возглавляя журнал «Юность». Я любовался им. Он был молод, глаза его сверкали, великолепно говорил… Для меня это безвременная кончина», — сказал Энтин RT.

Секретарь правления Союза писателей России публицист Александр Бобров в беседе с RT подчеркнул, что сегодня информационное пространство настолько переполнено непрофессионализмом и «антипоэзией», что каждый, кто держит «настоящую русскую массовую песню», как Дементьев, особенно дорог.

«Он соединял в себе много талантов на всех поприщах — от лирического до организаторского, со своим Домом поэзии в Твери. То есть ушёл настоящий русский литератор в широком смысле этого слова. У него было высочайшее отношение к слову, к звучащему слову, к слушателям и читателям. И в этом плане он был для нас примером. Это горькая утрата для поэзии и для всей современной литературы», — отметил Бобров.

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Журналист и поэт-песенник

Андрей Дмитриевич Дементьев родился 16 июля 1928 года в городе Калинин (ныне Тверь). Его поэтический дебют состоялся в 1948 году — тогда в областной газете «Пролетарская правда» было опубликовано стихотворение «Студенту».

Сначала поэт поступил на исторический факультет Калининского педагогического института, однако вскоре продолжил обучение в Литературном институте имени Горького в Москве. По возвращении в Калинин по окончании учёбы Дементьев сотрудничал с областными газетами и радио.

К концу 1960-х поэт переехал в Москву. В столице он работал с отделом поэзии издательства «Молодая гвардия», занимал пост заместителя главного редактора, а с 1981 года — главного редактора журнала «Юность». В годы его деятельности в журнале печаталось множество молодых авторов, позже добившихся признания. «Юность» стала одним из самых популярных журналов тех лет.

В то же время Дементьев не прекращал работу над собственными произведениями. При жизни поэта было опубликовано более 40 сборников его стихотворений. Многие стихи Дементьева были положены на музыку и стали песнями: «Отчий дом», «Прекрасное имя — Россия», «Поздняя весна», «Каскадёры» и многие другие.

Андрей Дементьев работал на радио и телевидении в качестве ведущего. Активно участвовал в общественной деятельности. С 2008 года он выступал в качестве члена Общественной палаты и заместителя председателя международной организации «Российский фонд мира». Деятельность Дементьева была отмечена множеством государственных наград. Так, в 2013 году поэт был награждён орденом Почёта с формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность».