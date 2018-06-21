Рианна в роли авантюристки и боевик с Тилем Швайгером: что смотреть в кино на этой неделе

Спин-офф «Трилогии Оушена», два фильма ужасов, комедийный боевик с Тилем Швайгером и Маттиасом Швайгхёфером в главных ролях, картина об обороне Калинина во время Великой Отечественной войны и спродюсированная Эмином Агаларовым лента о работнике завода, решившем стать стриптизёром: главные кинопремьеры этой недели — в материале RT.

8 подруг Оушена (Ocean's Eight)

Ocean's Eight — спин-офф «Трилогии Оушена» Стивена Содерберга, в которую входят «Одиннадцать друзей Оушена», «Двенадцать друзей Оушена» и, разумеется, «Тринадцать друзей Оушена». В «8 подругах» Содерберг выступил в качестве продюсера, а режиссёрское кресло доверил Гэри Россу («Плезантивиль», «Голодные игры»). Впрочем, от перемены мест слагаемых проект ничего не потерял: Россу удалось сохранить дух франшизы и выпустить смешной и динамичный фильм-ограбление.

По сюжету едва вышедшая из тюрьмы сестра Дэнни Оушена Дебби (Сандра Буллок) и её подруга Лу (Кейт Бланшетт) собирают команду из высококлассных аферисток, чтобы совершить кражу ожерелья Cartier стоимостью $150 млн. На роль преступниц были приглашены Хелена Бонэм Картер, Рианна, Минди Калинг, Сара Полсон и Аквафина, а обладательницу украшения сыграла Энн Хэтэуэй.

Сага о чудовище. Сумерки (Wildling)

Шериф одного американского городка (Лив Тайлер) находит в лесу странную 16-летнюю девушку Анну (Бел Паули), которая утверждает, что отец не выпускал её из дома из-за боязни нападения живущего в лесу монстра. Вернувшись к нормальной жизни, Анна понимает, что сама не вполне нормальна — её чувства обостряются, а тело постепенно всё менее походит на человеческое.

«Сага о чудовище» (российские прокатчики вновь проявили изобретательность в вопросе адаптации названий) — первый полнометражный фильм 37-летнего Фридриха Боэма. И, как отмечают западные критики, дебют получился весьма успешным. В числе сильных сторон картины они называют актёрскую игру, оригинальный сценарий и визуальный ряд. То есть — то, из чего главным образом состоит фильм.

Хот-Дог (Hot Dog)

«Хот-дог» — это кодовое слово, которое полицейские Люк (Тиль Швайгер) и Тео (Маттиас Швайгхёфер) договорились использовать в случае экстренных ситуаций. А такие ситуации не заставят себя ждать, поскольку герои решают расследовать похищение дочери крупного политика в обход руководства. Поиски девушки дадутся стражам порядка непросто: ведь Люк — бесстрашный и опытный, а Тео знаком с тонкостями оперативной работы только по книжкам. Но, очевидно, в результате именно это противоречие поможет общему делу.

Режиссёром картины стал Торстен Кюнстлер — создатель второго «Красавчика», двух «Соблазнителей» и лиричного «Отцовства». Второстепенные роли в фильме достались Йоахиму Паулю Ассбёку и Хайно Ферху.

Фобия (Hjemsøkt)

История стара, как мир: главная героиня после смерти отца получает в наследство семейное поместье, а когда приезжает в дом, чтобы подготовить его к продаже, сталкивается со сверхъестественным. Соседи утверждают, что с этим зданием давно не всё в порядке — в нём, к примеру, исчезали люди. Теперь женщине предстоит выяснить, насколько правдивы эти истории и имеет ли какое-то отношение к ним она сама.

«Фобия» — дебютная работа режиссёра Карла Кристиана Робе, норвежского фотографа, создателя рекламных роликов и коротких документальных видео. Неудивительно, что главным достоинством фильма стал обворожительный визуальный ряд: чего стоят одни только изображения снежных лесов и полей.

«Прощаться не будем»

«Прощаться не будем» — совместный проект кинокомпаний «Чеченфильм» и корпорации «Русская Фильм Группа». Режиссёрское кресло занял автор сериала «Чемпионки» Павел Дроздов, роли в картине исполнили Андрей Мерзликин, Юрий Кузнецов, Анатолий Гущин, Андрей Смоляков, Елена Захарова и другие.

Действие фильма происходит осенью 1941 года. Две тысячи жителей Калинина (Тверь) пытаются защитить город от немцев — те уже почти дошли до его окраин. Остановить неприятеля может лишь пятая стрелковая дивизия. Но только если ей не помешает преступная диверсионная группа.

«Ночная смена»

Главный герой (Владимир Яглыч) теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, устраивается танцовщиком в стриптиз-клуб. Причём делает это втайне от окружающих, в том числе от собственной супруги. Вести двойную жизнь — задача не из лёгких, и справляется с ней герой не то что бы хорошо. А потому моментально теряет доверие супруги. Вернуть гармонию в семью ему помогают новые коллеги.

Снял комедию Марюс Вайсберг, создатель картин «Любовь в большом городе» (всех трёх частей), «8 лучших свиданий», «8 новых свиданий» и «Бабушка лёгкого поведения». Роли в фильме исполнили Павел Деревянко, Валентина Мазунина, Наталья Бочкарева, Анна Михайловская, Сергей Глушко и Эмин Агаларов. Последний также выступил в качестве продюсера киноленты.