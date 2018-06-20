Тест RT: странности и мораль Викторианской эпохи

20 июня 1837 года британский трон заняла 18-летняя королева Виктория. На её правление пришлось множество изменений в общественной и экономической жизни страны: стали развиваться науки и технологии, активно строились железные дороги, а фабрики и заводы переходили от ручного труда к машинному. В Викторианскую эпоху в британском обществе сформировалась своеобразная мораль, основанная на религиозности, трудолюбии и высокой нравственности. Тогда существовали традиции и правила, которые сейчас кажутся странными и даже пугающими. Попробуйте проверить, что вы об этом знаете.

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