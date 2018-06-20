Тест RT: странности и мораль Викторианской эпохи

Короткая ссылка
RT
20 июня 1837 года британский трон заняла 18-летняя королева Виктория. На её правление пришлось множество изменений в общественной и экономической жизни страны: стали развиваться науки и технологии, активно строились железные дороги, а фабрики и заводы переходили от ручного труда к машинному. В Викторианскую эпоху в британском обществе сформировалась своеобразная мораль, основанная на религиозности, трудолюбии и высокой нравственности. Тогда существовали традиции и правила, которые сейчас кажутся странными и даже пугающими. Попробуйте проверить, что вы об этом знаете.
Тест RT: странности и мораль Викторианской эпохи
  • globallookpress.com
  • © World History Archive

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем паблик-аккаунте в Viber
Тесты
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить
` `