Тест RT: хорошо ли вы знаете историю чемпионата мира по футболу

14 июня в Москве стартует чемпионат мира по футболу — первый в истории России и первый на территории Восточной Европы. Турнир будет длиться месяц, игры пройдут в 11 российских городах. Однако прежде чем отправиться на стадион или смотреть прямые трансляции матчей, проверьте свои знания об истории мундиаля.

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