Тест RT: хорошо ли вы знаете историю чемпионата мира по футболу

14 июня в Москве стартует чемпионат мира по футболу — первый в истории России и первый на территории Восточной Европы. Турнир будет длиться месяц, игры пройдут в 11 российских городах. Однако прежде чем отправиться на стадион или смотреть прямые трансляции матчей, проверьте свои знания об истории мундиаля.
Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ
«Национал-большевистская партия», «ВЕК РА» (Ведической Культуры Российских Ариев) Скифской Веси Рассении, «Рада земли Кубанской Духовно-Родовой Державы Русь», Асгардская Славянская Община Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов, Славянская Община Капища Веды Перуна Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов, Мужская Духовная Семинария Духовное Учреждение профессионального религиозного образования Древнерусской Инглиистической Церкви Православных Староверов-Инглингов, «Нурджулар», Ахтубинское народное движение «К Богодержавию», «Таблиги Джамаат», Свидетели Иеговы «Таганрог», Рязанская городская общественная патриотическая организация «Русское национальное единство», «Национал-социалистическое общество» (НСО, НС), «Джамаат мувахидов», «Объединённый Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая», «Союз славян», «Ат-Такфир Валь-Хиджра», местная организация Краснодара — «Пит Буль» (Pit Bull), «Национал-социалистическая рабочая партия России» (НСРПР), «Славянский союз», «Формат-18», «Благородный Орден Дьявола», «Армия воли народа», «Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца», «Духовно-Родовая Держава Русь», татарстанское региональное отделение общероссийского патриотического движения «Русское национальное единство», религиозная группа Соколова О.В., Русских В.В. и Петина А.Г., исповедующая, культивирующая и распространяющая идеи доктрины «Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-Инглингов», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Кровь и Честь» (Blood andHonour/Combat18, B&H, BandH), «Омская организация общественного политического движения «Русское национальное единство», межрегиональное общественное объединение «Северное Братство», «Клуб Болельщиков Футбольного Клуба «Динамо-Киров», «Файзрахманисты», «Мусульманская религиозная организация п. Боровский Тюменского района Тюменской области», община Коренного Русского народа Щёлковского района Московской области, «Правый сектор», «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО), «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Тризуб им. Степана Бандеры», украинская организация «Братство», Свидетели Иеговы г. Самары, военно-патриотический клуб «Белый Крест», Misanthropic division («Мизантропик дивижн»), религиозное объединение последователей инглиизма в Ставропольском крае, «Народная Социальная Инициатива» («Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Свидетели Иеговы г. Абинска, TulaSkins, «Этнополитическое объединение «Русские», Свидетели Иеговы г. Старый Оскол, Свидетели Иеговы г. Белгорода, «Русское национальное объединение «Атака», «Мечеть Мирмамеда», Свидетели Иеговы г. Элиста, община Коренного Русского народа г. Астрахани Астраханской области, Свидетели Иеговы «Орёл», общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», «Меджлис крымско-татарского народа», Свидетели Иеговы в г. Биробиджане, «Рубеж Севера», организация футбольных болельщиков «ТОЙС» (T.O.Y.S, The Opposition YoungSupporters), «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», Набережночелнинское отделение Татарстанского Регионального Всетатарского Политического Общественного движения (РЕВТАТПОД) — Всетатарского Общественного Центра и «Артподготовка»