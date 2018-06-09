Тест RT: страх и ненависть в Древнем Риме

1950 лет назад, в 68 году нашей эры, погиб Нерон Клавдий Цезарь Август Германик, больше известный как просто Нерон, последний римский император из династии Юлиев-Клавдиев. После ряда неудач, связанных с разрушительным пожаром в Риме, чумой и подорванной излишними тратами экономикой страны, он лишился власти и, в конце концов, свёл счёты с жизнью. Имя Нерона стало синонимом жёстокого и порочного правителя, хотя таких в Древнем Риме было достаточно и без него. Пройдите тест и проверьте, что вы знаете о жизни римских императоров.

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