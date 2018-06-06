«Ты хмуришься и отвечать готов»: тест RT ко дню рождения Пушкина

6 июня 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин. Он оставил огромное литературное наследие и считается создателем современного русского литературного языка. Даже если вы не перечитывали Пушкина со школы, попробуйте проверить, хорошо ли вы знаете его произведения.

Реподукция картины художника Петра Кончаловского «А. С. Пушкин»