Тест RT к юбилею Супермена

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Татьяна Худякова
80 лет назад вышел первый номер Action Comics, который познакомил американских читателей с Суперменом. Комиксы об этом персонаже приобрели невероятную популярность, а сам Супермен стал иконой американской культуры. Журналы о его приключениях выходят и по сей день. Кроме того, о супергерое снято множество фильмов и сериалов, в том числе мультипликационных. Проверьте, что вам известно о Супермене.
Тест RT к юбилею Супермена
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