«Лето» в городе: в Сочи открылся 29-й «Кинотавр»

В субботу, 2 июня, в Зимнем театре Сочи состоялось торжественное открытие 29-го российского кинофестиваля «Кинотавр». По традиции в ходе церемонии была вручена первая награда: приз с формулировкой «За трепетность таланта и чарующую женственность» присудили актрисе Ирине Скобцевой. Также гостям показали фильм открытия — драму Кирилла Серебренникова «Лето». Фестиваль продлится восемь дней и завершится 10 июня.

В субботу, 2 июня, в Зимнем театре Сочи состоялось торжественное открытие 29-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Церемонию вёл актёр Данила Козловский.

По традиции в ходе торжества была вручена первая награда: приз с формулировкой «За трепетность таланта и чарующую женственность» достался советской и российской актрисе Ирине Скобцевой, известной по ролям Элен Безуховой в «Войне и мире» Сергея Бондарчука и Лидии Сергеевны в «Зигзаге удачи» Эльдара Рязанова.

Приветствие участникам, организаторам и гостям фестиваля отправил президент России Владимир Путин.

«За минувшие годы этот замечательный форум прошёл яркий, насыщенный путь и заслуженно считается одним из наиболее востребованных событий культурной жизни страны. Интересной конкурсной программой, тёплой, радушной атмосферой он объединяет в Сочи большое количество участников и гостей, чтобы познакомить их с лучшими новинками отечественного кинопроката и конечно, подарить незабываемые впечатления от пребывания на черноморском побережье России», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что «Кинотавр» остаётся верным своим традициям и продолжает поддерживать начинания молодых кинематографистов.

«Отмечу, что многие дебютанты предыдущих фестивалей сумели блестяще реализовать свой талант, стать признанными мастерами. Сегодня они добиваются значимых творческих успехов, создают глубокие, содержательные работы, которые достойно представляют нашу страну на престижных международных смотрах», — подчеркнул Путин.

Основной конкурс

Позднее гостям показали фильм открытия фестиваля: им в этом году стало «Лето» Кирилла Серебренникова, также участвовавшее в основном конкурсе 71-го Каннского кинофестиваля. В Канне драма о становлении русского рока в Ленинграде 1980-х годов и взаимоотношениях музыкантов Виктора Цоя и Майка Науменко получила награду за лучший саундтрек.

Фильмом закрытия на «Кинотавре» станет документальная картина «Дело Собчака» режиссёра Веры Кричевской о попытке дочери первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Ксении разобраться в политической судьбе отца. Примечательно, что по просьбе организаторов фестиваля создатели картины перенесли дату её выхода в прокат.

РИА Новости

«Она того, поверьте, стоит. Это увлекательный документальный триллер, который проливает свет на огромное количество вопросов, убеждён, существовавших у многих здесь сидящих и далеко от нас находящихся», — отметил президент фестиваля, продюсер Александр Роднянский во время встречи с журналистами.

По его словам, фильмы открытия и закрытия в 2018 году корреспондируют друг с другом.

В основном конкурсе представлены ещё 12 работ: «Ван Гоги» Сергея Ливнева, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Временные трудности» Михаила Расходникова, «Два билета домой» Дмитрия Месхиева, «Дядя Саша» Александра Гордона, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Мира» Дениса Шабаева, «Подбросы» Ивана И. Твердовского, «Заповедник» Анны Матисон, «Русский бес» Григория Константинопольского, «Сердце мира» Наталии Мещаниновой и «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала.

Новый конкурс и фильмы из регионов

Главным нововведением «Кинотавра» в 2018 году стало появление нового конкурса — полнометражных дебютов.

В «Кинотавр. Дебют» вошло восемь картин. Примечательно, что все режиссёры-дебютанты уже имеют опыт работы в сфере кинематографа. Одни, как Ольга Зуева, — в качестве актёров, другие, как Наталья Першина, — в качестве сценаристов. А кто-то, как Антон Коломеец, уже показывал в Сочи свои короткометражные фильмы.

В программе короткого метра на этот раз значатся 29 картин.

По словам программного директора фестиваля Ситоры Алиевой, в 2018 году организаторы исправили одну из проблем конкурсной программы последних лет: отсутствие в ней лент с историческими сюжетами.

«Разумеется, почти все дебюты, а также многие ленты основного конкурса посвящены проблемам молодёжи и теме взросления — сегодня одной из самых актуальных в мировом кино», — подчёркивает Алиева.

Кроме того, действие большинства кинолент разворачивается за пределами Москвы.

Что примечательно, производство фильмов также вышло за пределы Центральной России.

«Я вижу невероятный рост интереса к кинематографу не только в больших городах России, но и в совершенно отдалённых городах, таких, как Архангельск, Ангарск, Новгород... впервые мы получили полнометражные ленты, которые пришли из регионов», — рассказывает директор.

В рамках внеконкурсной программы пройдёт специальный показ последней режиссёрской работы скончавшейся в августе 2017 года Веры Глаголевой — драмы «Не чужие». Организаторы фестиваля выразили надежду, что этот фильм привлечёт внимание и как творческое произведение несомненного качества, и как «память о замечательном кинематографисте и исключительной женщине».

Кадр из фильма «Глубокие реки»

© kinotavr.ru

Жюри, как и прежде, состоит из представителей разных кинематографических профессий. Выбирать победителей будут режиссёры Алексей Попогребский и Андрей Прошкин; продюсеры Евгений Гиндилис и Юлия Мишкинене, актрисы Оксана Акиньшина, Равшана Куркова и Северия Янушаускайте; операторы Леван Капанадзе и Михаил Хасая; а также кинокритики Андрей Плахов, Стас Тыркин и Никита Карцев.

В этом году фестиваль продлится восемь дней вместо привычных семи и завершится 10 июня. Однако, как отметил Роднянский, зрители этой разницы не ощутят.

«Кинотавр» этого года — это три полноценных конкурса. Это много фильмов, их становится намного больше. И, несмотря на то, что «Кинотавр» удлинился и стал на целый день дольше, отдыхать не придётся, и выходить из кинозала времени особо не будет», — пообещал он.