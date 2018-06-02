«Мы старались не перегружать нашу коллекцию охраной»: как организовывали выставку Бэнкси в Москве

В московском ЦДХ открылась выставка «Бэнкси: гений или вандал?», посвящённая самому известному стрит-арт-художнику в мире. На ней можно увидеть около ста экспонатов, связанных с творчеством Бэнкси. В том числе — оригинальные работы, редкие принты, фотографии и 3D-объекты. Подготовка экспозиции заняла восемь месяцев. За это время были достигнуты договорённости с тридцатью коллекционерами. Впрочем, некоторых убедить отправить предметы искусства в Россию так и не удалось: они всерьёз полагали, что вещи могут просто не вернуться владельцам.

2 июня в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве открылась выставка «Бэнкси: гений или вандал?», посвящённая творчеству скандального британского художника стрит-арта, политического активиста и режиссёра Бэнкси. Первая персональная выставка акциониста в России продлится всё лето и завершится 2 сентября.

В ЦДХ представлены около ста экспонатов: оригинальные работы, фотографии расписанных им объектов, редкие принты и произведения в формате 3D. В том числе — не принадлежащие художнику, но позволяющие лучше ознакомиться с его творчеством.

Посетители смогут увидеть мультимедийное шоу, сувениры из гостиницы Бэнкси Walled Off Hotel (она находится возле стены между Израилем и Палестиной), а также экспозицию, изображающую акциониста в мастерской. На ней лицо Бэнкси-манекена скрыто капюшоном: внешность художника, как и его имя, на протяжении многих лет остаётся загадкой.

Согласно одной из версий, неуловимого Бэнкси в действительности зовут Робин Каннингем (к такому выводу пришли исследователи из университета Лондона). По другим данным, Бэнкси — один из основателей музыкальной группы Massive Attack и граффитчик Роберт Дель Ная. В пользу этого предположения свидетельствует факт, что ряд работ Бэнкси появлялись в местах, где в то же время проходили её концерты.

Однако все попытки раскрыть тайну личности Бэнкси заканчиваются неудачей. Не исключено, что ближе всего к разгадке мир был в 2011 году: тогда на eBay появился клочок бумаги, на котором, как убеждал его владельц, было написано настоящее имя Бэнкси. В какой-то момент стоимость лота почти достигла $1 млн, после чего он был снят с аукциона.

Reuters

СМИ отмечали, что автором предложения мог быть сам художник. Тем более, что он неоднократно, и до, и после аукциона совершал весьма эксцентричные поступки. К примеру, однажды художник организовал секретную распродажу своих работ в Нью-Йорке. Прохожие покупали творения Бэнкси по цене $60 за вещь, даже не подозревая, что приобретают подлинники в несколько сотен раз дороже.

В настоящее время стоимость работ Бэнкси доходит до $2 млн. В частности, картина «Борьба с вредителями» в 2008 году ушла с молотка за 1,9 млн.

Организация выставки в Москве

Как рассказал RT организатор и продюсер выставки Александр Начкебия, стоимость представленных в ЦДХ экспонатов варьируется от €20 до €800 тыс. Причём некоторые предметы на момент покупки коллекционерами стоили в сотни раз дешевле, чем сегодня: так за несколько лет цена одной пластинки выросла с £3,5 до £12 тыс.

По словам Начкебии, идея привести Бэнкси в Москву появилась давно, однако поначалу организаторы сомневались, что выставка будет востребована у российского зрителя: всё же россияне «больше воспитаны на классической живописи».

Работа над проектом началась восемь месяцев назад, и на протяжении всего этого времени проводились встречи с представителями музеев и коллекционерами. Причём с некоторыми пришлось встречаться по пять-шесть раз: владельцев предметов искусства беспокоила перспектива отправки ценных вещей на «гастроли» в ЦДХ.

Далеко не все соглашались на отправку своих работ в Москву. Некоторые коллекционеры отказывались сразу, другие высказывали заинтересованность, однако потом меняли своё мнение. В отдельных случаях отказ был связан со внешнеполитической обстановкой.

«Но, слава богу, мы всё-таки смогли с ними договориться», — уточняет продюсер. В конечном счёте согласие на показ работ дали около 30 коллекционеров.

Однако были случаи, когда прийти к консенсусу не удавалось: иногда от организаторов требовали невыполнимого. К примеру, один музей просил прописать в контракте своё право при любых политических и экономических осложнениях внутри России и за её пределами отозвать произведения без объяснения причин и возмещения ущерба.

При этом, подчёркивает Начкебия, тот музей действительно хотел показать Бэнкси в Москве, однако всерьёз опасался, что в российской столице может произойти что-то из ряда вон выходящее: «Для многих людей на Западе Россия ещё не открытая страна... В основном, конечно, они очень боятся, что коллекция назад не вернётся. Самый главный комментарий был: «Откуда я могу знать, что получу её назад?» Очень многие из них настаивали на страховании коллекции от так называемых «страновых рисков». То есть конфискация, экспроприация и так далее».

Общая стоимость страховки экспонатов превышает £10 млн.

Организатор выставки «Бэнкси: гений или вандал?» в Москве об охране экспонатов

Примечательно, что сумма могла быть на порядок выше: £10 млн составляет только стоимость расписанного Бэнкси полицейского грузовика, который организаторы намеревались привести в Москву. Они планировали поставить его на входе в ЦДХ в качестве бесплатного «тизера», однако решили, что таким образом лишь бросят вызов столичным граффистам: каждый захочет оставить на машине свой «автограф».

Тем не менее, отмечает Начкебия, рассуждая о вопросах безопасности важно вовремя остановиться: некоторым правилам следовать необходимо, однако лишние меры предосторожности лишь помешают посетителям осматривать экспозицию.

«Мы старались подойти к этому вменяемо, не перегружать нашу коллекцию охраной. Но при этом у нас все произведения искусства находятся под охраной, под сигнализацией, под видеонаблюдением. Много достаточно охранников внутри. Ну а если кто-то что-то захочет сделать, и это будет мечтой его жизни, мы, к сожалению, вряд ли сможем ему противостоять. Вся история нашего человеческого рода показывает, что если кто-то что-то задумал сделать, он это сделает», — подчёркивает продюсер.

Reuters

Инцидент в Третьяковке

Как отмечает директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, вандализм в отношении художественных произведений был особенно частым явлением в XX веке: от нападений не уберегли «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, «Ночной дозор» Рембрандта, «Венеру с зеркалом» Веласкеса, скульптуру «Пьета» Микеланджело и другие шедевры искусства.

В 1985 году 48-летний житель Литвы плеснул серную кислоту на хранившуюся в Эрмитаже картину Рембрандта «Даная» и дважды порезал её ножом.

Аналогичный инцидент с порчей дорогостоящего произведения искусства произошёл в Третьяковской галерее 25 мая: один из посетителей повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Он подбежал к полотну, схватил стойку ограждения и трижды ударил ею по защитному стеклу. Осколки от разбившегося стекла порезали картину в нескольких местах.

Мужчина был арестован Замоскворецкий районным судом на срок до 26 июля 2018 года. Согласно действующему законодательству, ему грозит наказание от крупного денежного штрафа и обязательных работ до тюремного заключения на срок до трёх лет.