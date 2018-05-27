«Глухота меня не ограничивает»: актриса Марли Мэтлин о своих скрытых талантах, любимых ролях и работе с Трампом

Марли Мэтлин — первая и единственная глухая актриса, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль. Статуэтку ей вручили за роль в фильме «Дети тишины» в 1986-м году — на тот момент Мэтлин был всего 21 год. Также она является обладательницей «Золотого глобуса» и многократным номинантом на «Эмми». В интервью Ларри Кингу в программе PoliticKing на RT актриса рассказала о работе в Голливуде, участии в реалити-шоу «Кандидат» с Дональдом Трампом и борьбе за права людей с ограниченными способностями.

— Ваш новый проект — третий сезон популярного сериала «Куантико». Почему вы согласились на эту роль?

— Я всегда открыта для новых предложений. К тому же, этот сериал мне нравился, я смотрела первые два сезона. Я в принципе люблю криминальные истории. А с профессиональной точки зрения мне интересно пробовать что-то новое. И прежде мне не доводилось играть агента ФБР. И ещё я всегда мечтала поработать с Майклом Сайтсменом — исполнительным директором сериала. Именно он придумал моего персонажа.

— Ваша героиня тоже глухая?

— Да.

— А как в сериале объясняется, почему в ФБР служит глухой агент?

— Моя героиня, Джойслин Тёрнер — кадровый агент, и она не всегда была глухой (улыбается). Она потеряла слух уже на службе. То есть изначально она слышала. А оглохла, когда рядом с ней произошёл взрыв, который устроил один из отрицательных персонажей. Джойслин понадобилось много времени на восстановление, но она выкарабкалась. Однако после продолжительной карьеры в ФБР ей сложно представить себя в другой профессии. Так что она возвращается в качестве инструктора на учебную базу «Куантико». Позднее туда приезжает герой Блэра Андервуда и предлагает Джойслин место в группе спецопераций. Третий сезон как раз о работе этого отдела.

— Создатели сериала говорили, что третьего сезона не будет. Почему передумали?

— Был выработан другой подход. Сменился исполнительный продюсер, появились новые актёры. Раньше был сквозной сюжет на весь сезон. Теперь каждая серия — законченная история. Актёрский состав, кстати, пополнил Алан Пауэлл.

Сериал, можно сказать, перезапустили. Он будет интересен и понятен даже тем, кто не видел первых двух сезонов. А его поклонников ждёт встреча с уже знакомыми персонажами, но, кроме того, — и много нового.

Изменились сами истории, манера их изложения. Теперь не будет ретроспективных сцен, и в каждой серии — отдельный сюжет.

— Вы работали вместе с Приянкой Чопрой. Сразу подружились с ней?

— Она просто прелесть. Работать с ней было одно удовольствие. Она, если можно так сказать, настоящая девочка. Сначала я себя чувствовала, как ученица, сменившая школу. Все вокруг давно знают друг друга, а я — новенькая. Но я, конечно, всё равно была очень счастлива. А Приянка с первого дня взяла меня под крыло и всё время меня поддерживала — как, впрочем, и остальные. Но она мне особенно помогала. И вообще... она такая красавица!

— У вас было много ролей. Какая из них самая-самая?

— Сниматься в «Базе Куантико» было, пожалуй, веселее всего. И мне очень понравилось играть в сериале «Западное крыло» — я проработала там семь лет... Но ближе всего мне фильм «Дети тишины», в котором я снялась 32 года назад. Это было особенное событие… Мой первый фильм, моё первое всё… Эта картина стала в моей карьере решающей.

Кадр из сериала «База Куантико»

© ABC Television Group

— То есть это ваша любимая роль?

— Мне ещё очень понравилось играть в «Сайнфелде». Было весело. Сериал вышел фееричным. Он до сих пор популярен. Ко мне постоянно подходят и говорят: «Сайнфелд!». А я отвечаю: «Неужели вы правда меня помните?»

— Вас ведь открыл актёр и режиссёр Генри Уинклер…

— Да. Генри и Стэйси Уинклер приехали в мой родной Чикаго, где я играла в театре для глухих и слабослышащих. Он представлял в городе свой новый документальный фильм. Мы узнали об этом и пригласили его на наше благотворительное мероприятие. Он согласился. А встреча с Генри Уинклером — это же мечта любого.

Я подошла к нему и сказала: «Здравствуйте, меня зовут Марли, и я хочу играть в Голливуде, прямо как вы!». Тогда мне было двенадцать лет.

Он дал мне кое-какие советы. И мы с ним поддерживали связь несколько лет. Потом я снялась в своём первом фильме «Дети тишины» и, конечно, сразу рассказала ему об этом. Мы просто сошлись характерами. Я два года жила у Генри и Стейси и даже вышла замуж в его доме. Мы до сих пор сотрудничаем, вместе выступаем на семинарах. Он мне как второй отец.

— Вы пока единственный человек с ограниченными возможностями, получивший «Оскар» за актёрскую работу. Почему вы решили стать актрисой?

— Я хотела стать актрисой с самого детства. Я была единственным неслышащим человеком во всей семье. И я обнаружила, что актёрская игра давала мне возможность преобразиться. Я могла становиться разными людьми и понимала, что глухота меня не ограничивает. Могла делать всё, что захочу. Я всегда была творческой личностью и обожала импровизировать. А это же и есть актёрское искусство!

— Вы родились глухой?

— Нет. Я потеряла слух в полтора года. По какой-то неизвестной причине.

— И теперь вы помогаете людям с ограниченными возможностями в Голливуде...

— Любой человек должен иметь шанс стать актёром, если хочет. Не важно, ограничены его возможности или нет. К сожалению, мы живем в мире, где люди не всегда помнят, что у всех нас разный цвет кожи, что мы вообще все разные. Но любой из нас может заниматься тем, чем хочет и что любит. Такая проблема, разумеется, есть, и существует она очень давно.

Кастинг — дело тонкое. Надо подбирать актёров, соответствующих своим ролям. Это непросто, особенно когда речь о людях с ограниченными возможностями. Необходимо, чтобы актёр мог правдиво изображать своего персонажа.

Удивительно, но многие до сих пор не готовы признать, что на роли людей с ограниченными возможностями лучше брать актёров с ограниченными возможностями. Их очень много, хотя точные цифры мне неизвестны. И это касается любой профессии. Мы должны это признать. Я бы хотела, чтобы другой глухой актёр получил «Оскар». Но не моложе меня! Мне нравится быть самой молодой актрисой, удостоенной премии за лучшую роль.

Кадр из фильма «Дети тишины»

globallookpress.com

© KPA

— Вы сталкивались с сексуальными домогательствами задолго до того, как появилось движение с хэштегом MeToo. Почему оно не зародилось раньше?

— Честно говоря, ничего удивительного в этом нет. Я ждала, пока появится кто-то достаточно смелый, чтобы заявить об этой проблеме во всеуслышание и сдвинуть дело с мёртвой точки. В своё время я сама предпочла об этом умолчать, поскольку опасалась, что останусь без работы. Полагаю, это одна из основных причин, по которым многие люди скрывают произошедшее. Или скрывали до этой кампании.

Будучи публичной личностью, поначалу я хотела оставить всё при себе. Но в то же время к этим вещам необходимо привлекать внимание. И теперь, когда подобные случаи стали выноситься на суд общественности, никто больше не сможет нами манипулировать.

— Вам часто предлагают роли?

— Не так часто, как мне бы хотелось. Поэтому я учусь и другим навыкам, занимаюсь продюсерской деятельностью. Я встречаюсь с людьми и сама выступаю с инициативой. Я не могу просто сидеть и ждать предложений. У меня есть свои идеи, и я знаю, как использовать глухого персонажа в сериале или фильме. Есть у меня и продюсерские проекты.

— Вы участвовали в реалити-шоу «Кандидат» с Трампом. Это полезный опыт?

— Полезный и интересный. Я узнала много нового о работе в стрессовых условиях, когда нужно делать рекламный проект или что-то ещё в последнюю минуту. Прежде у меня не было такого опыта. Это, наверное, плюс. И была важна работа в команде. Никогда не думала, что мне придётся иметь дело с чем-то подобным. А полезнее всего, пожалуй, то, что мне удалось за один день собрать миллион долларов для фонда «Старки», который бесплатно обеспечивает людей в развивающихся странах слуховыми аппаратами.

— Вы удивлены, что Трамп стал президентом?

— Это будто дурной сон. Я даже представить себе не могла, что когда-нибудь он будет президентом. Он же никогда не занимался политикой. Сенаторами, губернаторами и президентами обычно становятся люди с опытом политической деятельности. И особенно меня в нём разочаровало то, что он, говорят, назвал меня «умственно неполноценной».

— А рабочая атмосфера на реалити-шоу была хорошая?

— Трамп внимательно следил за тем, чтобы у меня было всё, что нужно. Например, сурдопереводчик. Джек сидел рядом с ним в переговорной. Он заботился о том, чтобы Джек всё время был со мной, чтобы я не выпадала из рабочих обсуждений. Его ли это заслуга, или команды… но это, конечно, плюс. Однако такие вещи, как сокращение финансирования искусства, поддержки инвалидов, пособий, приводят меня в замешательство.

— Сыграем в игру «Знали бы вы». Не нравится вопрос — можете не отвечать. У вас есть скрытый талант?

— Я могу жестами петь песни, и я пела так с моим любимым певцом Билли Джоэлом. Это мой скрытый талант.

— С каким животным вы бы хотели пообщаться?

— С обезьянами. На языке жестов.

Кадр из сериала «База Куантико»

© ABC Television Group

— С кем бы вы поменялись местами на день?

— Её уже нет с нами, это принцесса Диана. Она занималась благотворительностью. И мне хотелось бы так же, как она, уметь помогать людям.

— Что вас беспокоит больше всего?

— У меня четверо детей, и я за них волнуюсь. Мне хочется быть уверенной в их будущем.

— Вы научили своих детей языку жестов?

— Все мои четверо детей используют язык жестов, только когда сами хотят. На самом деле, у них разные уровни владения языком жестов. Старшая дочка полностью его понимает, но изъясняется не так хорошо. Всё-таки для большинства людей это довольно непростая задача. Второй ребёнок изображает буквы на пальцах. Третий владеет этим навыком в совершенстве. А четвёртый ничего не умеет в этом плане.

— Ваше главное достижение?

— Главное достижение… Их несколько. Я — мать четырёх детей, двадцать пять лет замужем, и обладательница премий «Оскар» и «Золотой Глобус».

— Лучший совет, который вы получили?

— Наверное, от Генри Уинклера: «Ты всего добьешься. Не слушай тех, кто говорит иначе».

— И напоследок вопросы от поклонников. Вопрос первый. Что для вас как для глухого человека сложнее всего в повседневной жизни? Что вам труднее всего делать?

— А я ведь и не знаю, как жить по-другому. Я глухая, сколько себя помню. Так что не знаю, какие особые трудности выделить. Наверное, стоит сказать об общении. Многие не понимают, насколько важно при разговоре со мной смотреть прямо на меня. Иначе разговаривать тяжело. Но, опять же, это касается не столько меня, сколько их.

— Ещё вопрос: «У вас есть цель получить ещё один «Оскар»?

— Моя цель — выкладываться по полной. Надеюсь, это оценят. Я не делаю что-то специально на «Оскар», но не против, чтобы моя работа принесла мне эту награду или «Золотой глобус», «Эмми», «Грэмми». Хотя «Грэмми» вряд ли.

— Вас не смущает, что вас называют «актрисой-инвалидом»?

— Я не позволяю этой характеристике влиять на то, как я сама себя воспринимаю. Но я не могу запретить людям думать: «О, глухая актриса!»

Полная версия интервью представлена на сайте RTД.