Тест RT: что вы знаете о войне 1812 года?

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Татьяна Худякова
200 лет назад, 26 мая 1818 года, умер Михаил Барклай-де-Толли — полководец, генерал-фельдмаршал, который фактически командовал Русской армией в начале Отечественной войны 1812 года. Современники недолюбливали Барклая-де-Толли, возлагая на него ответственность за вынужденное отступление в начале войны, хотя император Александр I признал правильность решений полководца. Проверьте, что вы помните о войне 1812 года.
Тест RT: что вы знаете о войне 1812 года?
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