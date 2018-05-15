Тест RT: хорошо ли вы знаете московское метро?

15 мая 1935 года в Москве прошла торжественная церемония открытия метрополитена. Его первая линия протяжённостью 11 км состояла из 13 станций. С тех пор столичная подземка стала значительно больше: она включает в себя 14 линий общей протяжённостью 424,7 км и 252 станции. Её услугами ежедневно пользуются 7—9 млн человек. Проверьте, хорошо ли вы знаете историю Московского метрополитена.

РИА Новости

© Александр Вильф