Тест RT: хорошо ли вы знаете московское метро?

Короткая ссылка
15 мая 1935 года в Москве прошла торжественная церемония открытия метрополитена. Его первая линия протяжённостью 11 км состояла из 13 станций. С тех пор столичная подземка стала значительно больше: она включает в себя 14 линий общей протяжённостью 424,7 км и 252 станции. Её услугами ежедневно пользуются 7—9 млн человек. Проверьте, хорошо ли вы знаете историю Московского метрополитена.
хорошо ли вы знаете московское метро?
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Тесты
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных