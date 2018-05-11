«Я не хочу казаться жертвой»: супруга Харви Вайнштейна дала первое интервью после скандала с домогательствами

Модельер, актриса и певица Джорджина Чапман дала первое интервью после разразившегося в Голливуде скандала с сексуальными домогательствами, основным фигурантом которого стал её супруг — американский продюсер Харви Вайнштейн. По словам Чапман, она полностью доверяла мужу и не могла предположить, что тот будет вести себя неподобающим образом.

10 мая журнал Vogue опубликовал отрывки из интервью с модельером, актрисой, и певицей Джорджиной Чапман — супругой обвинённого в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. В этой беседе Чапман впервые прокомментировала разразившийся осенью 2017 года скандал и свои отношения с мужем.

Чапман объявила о намерении развестись с Вайнштейном 10 октября — спустя пять дней после публикации в прессе обличительного интервью актрисы Эшли Джадд, в котором та рассказала о неподобающем поведении со стороны продюсера. В январе 2018 года в СМИ появилась информация, что супруги пришли к консенсусу по бракоразводной сделке и в ближайшее время подпишут необходимые документы.

В интервью модель рассказала, что впервые встретила Вайнштейна на вечеринке в 2004 году, после чего они стали видеться чаще. Спустя три года пара поженилась и прожила в браке 10 лет.

«Вот что делает это таким болезненным: у меня был, как мне казалось, очень счастливый брак. Я любила свою жизнь», — рассказала Чапман.

По её словам, для неё Вайнштейн стал «чудесным партнёром», другом и человеком, которому она могла доверять и на чью помощь рассчитывать.

Издание отмечает, что многие люди удивлялись, как Вайнштейн мог понравиться Чапман — красавице и дочери миллионера (её отец — Брайан Чапман, основатель фирмы Percol). Даже несмотря на то, что продюсера стали считать «монстром» не так давно, его грубая манера общения ни для кого не была секретом.

«Он чудесный отец для моих детей. Но изначально? Он харизматичен. Он невероятно яркий, очень образованный человек. И очень щедрый. Он оплатил подруге моей матери, у которой был рак груди, лучшего врача. В этом плане он был потрясающим. Вот сложная часть истории... это деление на чёрное и белое... жизнь не такая», — заявила Чапман.

Она также призналась, что посещала психотерапевта и испытала различные эмоции — от шока до принятия ситуации. По словам модельера, она не подозревала, что Вайнштейн мог стать фигурантом дела о домогательствах.

Джорджина Чапман и Харви Вайнштейн

© Danny Moloshok / Reuters

«Часть меня была ужасно наивной — действительно, настолько наивной! Порою я чувствую ярость, порою — смятение, порою — недоверие. Порою — просто молюсь за детей. Как сложатся их жизни?», — отметила модельер.

В то же время, Чапман подчёркивает, что является не единственной женщиной, столкнувшейся с такой проблемой.

«Я не хочу казаться жертвой, потому что не думаю, что я жертва. Я женщина, оказавшаяся в дерьмовой ситуации, но она не уникальна», — отмечает она.

По сведению колумниста журнала, Чапман и по сей день продолжает контактировать с Вайнштейном — их связывают развод, материальные вопросы и общие дети — дочь Индия и сын Дашиэлл.

Напомним, с октября 2017 года Харви Вайнштейна, одного из самых влиятельных голливудских продюсеров, обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах более 80 женщин. Вайнштейн был уволен из собственной компании и вышел из состава Гильдии режиссёров, а Американская телевизионная академия проголосовала за его пожизненное исключение из своих рядов.