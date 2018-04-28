Тест RT: берут ли таких в космонавты?

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Татьяна Худякова
28 апреля 2001 года состоялся первый в истории полёт космического туриста. Им стал американский миллионер Денис Тито. За своё путешествие на околоземную орбиту он заплатил $20 млн. С тех пор в космосе побывали ещё шесть человек, расценки на такие путешествия выросли более чем вдвое. А тем, у кого нет лишних $40—50 млн, но есть детская мечта, остаётся только попытаться попасть в отряд космонавтов. Пройдите тест и узнайте, есть ли у вас шансы полететь в космос.
берут ли таких в космонавты?
  • © pixabay.com

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