«Будто бы время остановилось»: группа ABBA записала две новые песни

Короткая ссылка
Александра Гордеева
Участники шведского квартета ABBA посетили студию звукозаписи впервые после распада группы более 30 лет назад. Результатом воссоединения артистов стали две песни, одну из которых — I Still Have Faith In You («Я всё ещё верю в тебя») — исполнят цифровые копии музыкантов. Заявление группы вызвало бурю восторга среди фанатов, многие из которых связали объединение с другой громкой новостью пятницы — встречей лидеров КНДР и Южной Кореи.
Группа ABBA записала две новые песни
  • Reuters
  • © Olle Lindeborg/TT News Agency

В пятницу 27 апреля стало известно, что распавшийся в начале 1980-х годов шведский квартет ABBA впервые за 35 лет записал совместные композиции. Об этом сообщается в релизе, опубликованном в официальном аккаунте группы в Instagram.

В заявлении говорится, что решение продвинуться в истории с виртуальным турне (в ходе которого композиции будут исполнять цифровые копии музыкантов) имело весьма неожиданные последствия.

«Все четверо почувствовали, что спустя 35 лет было бы здорово объединить усилия и отправиться в студию звукозаписи. Так мы и сделали. Такое ощущение, будто время остановилось, а мы просто уходили на короткие выходные» — отмечается в релизе.

Результатом похода в студию стали две новые песни, и одну из них — I Still Have Faith In You («Я всё ещё верю в тебя») будут исполнять цифровые версии музыкантов в телевизионном фильме, релиз которого ожидается в декабре 2018 года.

«Мы, возможно, постарели, но эта песня новая. И это замечательно», — заключили музыканты.

  • Reuters

Золотое десятилетие

Шведский квартет ABBA является одним из самых успешных коллективов в истории поп-музыки. Согласно разным оценкам, группа продала более 380 млн альбомов и синглов с момента победы на Евровидении в 1974 году с песней Waterloo.

Пик популярности группы пришёлся на 1978-1979 годы. Тогда музыканты выпустили свой шестой студийный альбом Voulez-Vous, сингл Summer Night City и песню Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight).

На момент основания коллектива Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус были женаты, а Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад жили вместе (позднее они также поженились), однако впоследствии отношения в парах испортились. В 1981 году разлад между участниками группы стал очевиден — брак музыкантов распался, а Бьорн и Бенни связали себя узами брака с другими женщинами.

Последнее официальное выступление ABBA состоялось в эфире британского телевидения в декабре 1982 года. В последующие годы участники квартета уже вели работу над частными проектами.

За десять лет существования ABBA записала восемь альбомов, издала почти столько же официальных сборников, несколько «бокс-сетов», 73 сингла, 33 клипа и четыре видео-альбома.

Музыканты неоднократно говорили, что уже никогда не соберутся вместе. «К сожалению, этот вопрос не актуален. Я могу точно сказать, что ABBA вместе выступать не будет», — отмечал Бьорн Ульвеус накануне открытия музея группы в 2013 году.

Однако в 2016 году музыкантов всё же удалось увидеть на сцене в полном составе — артисты исполнили песню Me and I из альбома Super Trouper на закрытой вечеринке в одном из отелей Стокгольма.

Осенью 2017 года стало известно, что ABBA готовится устроить виртуальное турне, во время которого композиции будут исполнять цифровые копии участников квартета — аватары.

  • Reuters
  • © Arnd Wiegmann

Связали ABBA с Ким Чен Ыном

Новость о сотрудничестве участников коллектива произвела настоящий фурор в социальных сетях.

«Моя мечта становится явью», — рассказывает одна из пользовательниц Instagram в комментариях к записи с заявлением группы.

«Вау! Этого я никак не ожидала — не могу дождаться услышать и увидеть результаты», — отмечают там же.

Интернет-пользователи радовались и удивлялись воссоединению музыкантов не меньше, чем другому важному событию этой пятницы — переговорам между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и главой КНДР Ким Чен Ыном.

«Сначала корейское мирное соглашение, теперь новая музыка от ABBA — что дальше?» — пишет один из пользователей Twitter.

«Кореи встречаются, участники ABBA воссоединяются. Я думал, что эти две вещи никогда не произойдут на моём веку», — признаётся другой.

Некоторые пользователи иронично подчёркивают, что данные события могут быть взаимосвязаны.

«Было бы замечательно, если бы мы обнаружили, что Ким Чен Ын согласился окончить войну и начать денуклеаризацию, только если ABBA запишут новые песни вместе. Разве нет?» — отмечают в соцсети.

Разумеется, пользователи не могли не обыграть такую новость снимком с официальной встречи президентов Франции и США. Супругов Трамп и Макрон, принявших участие в резонансной фотосессии, называли «Аббой» ещё несколько дней назад, однако теперь эти шутки обрели новый смысл.

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