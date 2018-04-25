Тест RT: что вы знаете о ДНК и генах?

25 апреля в мире отмечается День ДНК. В 1953 году в этот день были опубликованы три статьи в журнале Nature, посвящённые молекулярной структуре дезоксирибонуклеиновой кислоты. Позже за открытие двойной спирали ДНК авторы исследования получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. А много ли вы знаете о главной молекуле в генетике?

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