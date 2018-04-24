Тест RT: что вы знаете о библиотеках?

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Татьяна Худякова
24 апреля 1800 года было основано самое большое хранилище книг в мире — Библиотека конгресса США. Она находится на Капитолийском холме в Вашингтоне, её площадь составляет 265 тыс. кв. метров. Собрание библиотеки включает около 120 млн книг и журналов, 12 млн фотографий, 57 млн страниц рукописей, а также фильмы и музыкальные записи. Ответьте на несколько вопросов и проверьте, что вы знаете о библиотеках мира.
Тест RT: что вы знаете о библиотеках?

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