«Поклонник Звягинцева»: Аронофски рассказал о будущем кинематографа и влиянии русской культуры на своё творчество

Даррен Аронофски — один из самых эпатажных режиссёров современности. «Реквием по мечте», «Чёрный лебедь», «мама!» — лишь некоторые его картины, которые становились поводом для горячих обсуждений и споров. RT удалось побеседовать с режиссёром, который приехал в Москву для участия в фестивале Telling Stories Fest. Аронофски рассказал, какое произведение Фёдора Достоевского вдохновило его на создание «Чёрного лебедя», что он думает о будущем кинематографа и когда можно ждать его следующую работу.

— Вас когда-нибудь вдохновляло что-либо, связанное с Россией? Русское искусство, музыка, литература?..

— Я снял «Чёрного лебедя», который, конечно, вдохновлён «Лебединым озером» — произведением Петра Чайковского. А он русский. Я также вдохновлялся «Двойником» Достоевского. Это что касается «Чёрного лебедя». А первый фильм я вообще собирался сделать о Брайтон-Бич в Бруклине — месте, откуда я родом. Это очень русский район. Дайте подумать. Наверняка было немало вещей, которыми я вдохновлялся!..

— Знакомы ли вы с творчеством современных русских режиссёров?

— Мне нравится режиссёр, снявший «Нелюбовь» и «Возвращение» (Андрей Звягинцев. — RT). Я его большой поклонник. Когда я был председателем жюри Венецианского кинофестиваля, мы вручили награду за лучший фильм картине под названием «Фауст» (кинолента Александра Сокурова, выпущенная в 2011 году. — RT). Так что да, в России снимают потрясающие фильмы.

— Как вы считаете, сегодня Голливуд пребывает в состоянии кризиса идей? Год за годом мы наблюдаем появление однотипных фильмов о супергероях, хорроров, любовных драм… Не кажется ли вам, что людям больше нечего сказать?

— Думаю, людям есть что сказать — и они не боятся это делать. В сфере независимого кино в США сейчас создаются весьма уникальные и личные ленты. Кроме того, невероятные вещи происходят сейчас на американском телевидении. Я считаю, что голливудские блокбастеры эксплуатируют одни и те же темы, поскольку они до сих пор приносят огромные деньги. Зачастую оригинальные идеи там не поощряются, но в последнее время многие кинематографисты пытаются сделать что-то совершенно новое.

— Сегодня всё больше кинематографистов выбирают работу не непосредственно с Голливудом, а, допустим, с Netflix. Как вы полагаете, будущее кинематографа принадлежит подобным платформам?

— Это очень серьёзный и очень сложный вопрос. Я думаю, что кинотеатры будут существовать всегда. Потому что, мне кажется, людям нравится ходить в кино, смотреть фильмы на большом экране. Кроме того, это взаимодействие с обществом. Когда вы одни у себя дома — это один опыт, а когда вы идёте в кинотеатр, полный людей, — это может быть совсем другой опыт.

— Вы снимаете приблизительно по одному фильму раз в два года. Значит ли это, что вашу новую картину можно ждать в следующем году?

— Надеюсь на это! Сейчас я пытаюсь собрать деньги на новый фильм, и думаю, что, если съёмки пройдут в срок, он выйдет в следующем году.

— Можете ли вы уже рассказать, о чём он? Или это секрет?

— Нет, слишком рано! Большой секрет. Я ещё должен со всем разобраться.