Тест RT: это уже было в «Симпсонах»?

19 апреля 1987 года на экраны вышел первый эпизод «Симпсонов». Мультсериал стал самым длинным в истории — на сегодняшний день он состоит из 29 сезонов, и недавно было объявлено о работе над его продолжением. В «Симпсонах» сатирически показана жизнь американского среднего класса, социальные и культурные стереотипы и политика.Множество важных мировых событий, так или иначе, отразились в сериале, а кое-что даже было предсказано. Попробуйте угадать, о каких событиях упоминалось в «Симпсонах», а о каких нет.

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