«Работали долго и честно»: в Москве назвали лауреатов «Золотой маски»

В воскресенье, 15 апреля, в Большом театре состоялось торжественное вручение российской национальной театральной премии «Золотая маска». Награды получили десятки деятелей культуры из разных уголков страны. Среди лауреатов — руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, а также режиссёр Кирилл Серебренников. Об этих и других триумфаторах вечера — в материале RT.

В воскресенье, 15 апреля, на Новой сцене Государственного академического Большого театра России прошла XXIV церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска».

Награды вручали в шести основных конкурсах: спектаклей драматического театра, спектаклей театров оперы, спектаклей оперетты или мюзикла, спектаклей балета, спектаклей театров кукол и «Эксперимент».

Лучшие в драме

Больше всего номинантов — 29 — было представлено в драматической категории.

За «маску» в числе спектаклей большой формы боролись более десяти сильных постановок, однако получила премию одна — «Страх Любовь Отчаяние» Льва Додина (петербургский Малый драматический театр — Театр Европы).

«Спасибо за «Маску». Мы работали трудно, долго и честно», — заявил со сцены режиссёр.

Лауреатом в номинации «Спектакль малой формы» стал «Чук и Гек» Михаила Патласова (Александринский театр в Санкт-Петербурге).

Премии за лучшую работу режиссёра в этой категории был удостоен Юрий Бутусов («Дядя Ваня», Театр имени Ленсовета, Петербург), а драматурга — Дмитрий Данилов («Человек из Подольска» московского Театра.doc).

«Масками» за лучшую мужскую и женскую роли наградили Вячеслава Ковалёва («Изгнание», Театр имени Владимира Маяковского, Москва) и Аллу Демидову («Ахматова. Поэма без героя», «Гоголь-центр», Москва) соответственно.

Специальная премия жюри драматического театра и театра кукол также досталась театру «Гоголь-центр» с формулировкой «За создание пространства творческой свободы и смелые поиски языка театральной современности», а также Хабаровскому театру юного зрителя — «За тонкое и сценически выразительное прочтение повести Льва Толстого «Детство» средствами целостного актёрского ансамбля».

Опера и оперетта

Главную статуэтку в оперной категории забрал Большой театр за «Билли Бадда» (совместная постановка с Английской национальной оперой и Немецкой оперой).

Награду получал генеральный директор Большого театра Владимир Урин. Он поблагодарил жюри за оценку работы, очень важной для коллектива Большого. Примечательно, что именно у Большого театра было больше всего номинаций в «музыкальных» категориях.

Дирижёрская премия досталась словаку Оливеру фон Дохнаньи за «Пассажирку» Екатеринбургского театра оперы и балета, режиссёрская — Кириллу Серебренникову («Чаадский» московской «Геликон-оперы»). Награду за Серебренникова, который в настоящее время находится под стражей, получил художник Павел Каплевич.

К слову, в ходе церемонии неоднократно звучали слова поддержки в адрес Серебренникова, а директор премии Мария Ревякина, открывая вечер, пожелала режиссёру и другим фигурантам дела «вновь обрести возможность свободно работать».

В номинации «Лучшая мужская роль» победил Евгений Стравинский (Мефистофель в «Фаусте», театр «Новая опера» имени Е.В. Колобова), «Лучшая женская роль» — Надежда Бабинцева (Лиза в «Пассажирке», Екатеринбургский театр оперы и балета).

Специальная премия жюри музыкального театра досталась спектаклю Cantos Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского («За художественную целостность и создание новаторской формы музыкального спектакля ансамблем авторов и исполнителей»), а также оперным певцам Анне Нетребко и Юсифу Эйвазову («За уникальный творческий дуэт в спектакле Большого театра «Манон Леско»).

Главным мюзиклом этого года стал «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в московском Театре на Таганке. Этот же спектакль принёс награды его режиссёру Алексею Франдетти и исполнителю главной роли Петру Маркину. «Маски» за женскую роль удостоилась Анастасия Ермолаева из екатеринбургского Театра музыкальной комедии (Ям-Ям в оперетте-комиксе «Микадо, или город Титипу»).

За работу композитора в музыкальном театре «Маску» вручили Алексею Сюмаку из Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского.

Танец

Пермский театр оперы и балета под руководством Теодора Курентзиса лидировал по числу наград в «балетной» категории. Курентзис сам получил «Маску» за работу дирижёром в «Золушке». Кроме того, награда досталась хореографу этого же спектакля Алексею Мирошниченко.

Премию за лучший балетный спектакль присудили «Сюите в белом» (Московский музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко), а за лучший спектакль современного танца — «Имаго-ловушке» хореографа Татьяны Багановой из екатеринбургского театра «Провинциальные танцы».

«Золотой маски» за лучшую женскую роль в «танцевальной» категории была удостоена артистка Большого театра Анастасия Сташкевич (Новенькая в балете Большого театра «Клетка»), за мужскую — Нурбек Батулла («Зов начала», Фонд культурных инициатив «Творческая среда» и Театральный проект «Камень. Облако. Птица», Казань).

Лучшим спектаклем в категории «Куклы» стал спектакль по роману Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» (Музей истории ГУЛАГа и Творческое объединение «Таратумб», Москва), лучшим режиссёром — Владимир Бирюков («Попугай и веники», театр «Кукольный дом», Пенза), художниками — Юлия Михеева и Эмиль Капелюш («Снегурочка», костромской Театр кукол).

В конкурсе «Эксперимент» победил спектакль смешанного жанра «Я Басё» в петербургском «Упсала-цирке».

Примечательно, что в текущем году, чтобы определить номинантов и лауреатов, в экспертам пришлось отсмотреть около 800 спектаклей, поставленных в более ста городах.

За выдающийся вклад

В 2018 году впервые в истории премии награждение лауреатов прошло в два этапа. Первая церемония состоялась в Большом театре 27 марта — тогда маски вручали в почётной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства России».

В числе лауреатов — актёры Владимир Андреев, Галина Анисимова, Валентин Гафт, Иван Краско, Алла Покровская, Александр Ширвиндт, балетмейстер Николай Боярчиков и другие.

Награждали театральных деятелей Евгений Миронов, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Костолевский и Анатолий Белый.

История

Инициатором учреждения «Золотой маски» были народный артист СССР Михаил Ульянов, театровед Владимир Урин и драматург Виталий Павлов. Впервые «Маски» вручили в 1995 году, а годом позднее премия была объявлена национальной.

Сегодня организаторами премии и одноимённого фестиваля являются Союз театральных деятелей России (СТД РФ) и Министерство культуры. Пост президента «Маски» с весны 2017 года занимает актёр Игорь Костолевский.

Лауреаты премии отбираются по результатам фестиваля два разнонаправленных экспертных жюри, куда входят театральные критики и профессионалы, имеющие непосредственное отношение к созданию спектаклей, однако не имеют право входить те, кто каким-либо образом был задействован в работе над спектаклями-номинантами.