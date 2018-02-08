Главная книга цикла: в продажу поступил последний роман Акунина об Эрасте Фандорине

В четверг, 8 февраля, в продажу поступила новая книга Бориса Акунина «Не прощаюсь». Последний том «фандоринского» цикла вышел спустя 20 лет после публикации первого романа о приключениях Эраста Петровича «Азазель». В заключительной части автор даёт ответы на самые главные загадки франшизы. О громкой литературной новинке февраля и, пожалуй, лучшей книге Акунина — в материале RT. (Внимание, спойлеры!)

Что произошло после выстрела в затылок в романе «Чёрный город» с Эрастом Петровичем Фандориным — главным героем серии исторических детективов Бориса Акунина? Поклонники цикла гадали об этом больше пяти лет. Погиб он или выжил? А если выжил — то каким образом?

Действие романа «Не прощаюсь» начинается в 1918 году. Читатели оказываются в поезде Самара — Москва, в котором едут Эраст Петрович и его верный слуга, единственный друг японец Маса. Вот уже почти три с половиной года после той злополучной поездки в Баку Фандорин находится в коме. Маса заботится о господине и возит по врачам и целителям.

Гражданская война

Название первой главы, «Table-talk 1918 года», реверсивно отсылает читателя к рассказу «Table-talk 1882 года» из фандоринского сборника «Нефритовые чётки». Казалось бы, всё как в старые добрые времена, но нет. Нет больше страны, в которой родился, жил, любил и ловил преступников Фандорин. Идёт Гражданская война, о чём грустно рассказывает Маса:

«В том, что вы с 1914 года лежали бревном, а мир за это время развалился, наверное, есть и какие-то положительные стороны, ибо природа сущего двуедина, но, прошу прощения, я не вижу в этой черноте Инь даже слабого просвета Ян».

Происходящее напоминает средневековую военную эпопею «Сказание о доме Тайра», японскую Илиаду. Маса снова прав: «Красные и белые, как клан Тайра и клан Минамото. Непримиримые враги, но с обеих сторон есть и чёрные негодяи, и рыцари».

Чью сторону принять, когда нет чужих и когда все свои? Фандорин сделает выбор.

Книга Бориса Акунина «Не прощаюсь»

© RT

Молодой Романов и матёрый Октябрьский

В 2005 году выходит «Шпионский роман» Акунина, одним из главных героев которого стал старший майор госбезопасности Октябрьский. В книге есть единственный намёк на то, что Октябрьскому знакома фамилия Фандорин. В 2007—2011 годы публикуется десятисерийный цикл повестей «Смерть на брудершафт», в котором главным героем со стороны русских является благородный контрразведчик Алексей Парисович Романов. В итоге он переходит на сторону красных.

Всё это время фанатов волновали два вопроса: молодой Романов и матёрый Октябрьский — это один и тот же человек? И знаком ли он с Эрастом Фандориным? В последней книге мы узнаём: да, это один герой. В книге содержится ремейк «Адъютанта его превосходительства», истории о красном разведчике в тылу белых. Разведчиком, естественно, является Романов.



И да: они знакомы с Фандориным и даже симпатизируют друг другу. В конце, выведя Алексея Парисовича на чистую воду, Эраст Петрович позволяет ему уйти и спастись от расстрела. И даёт совет, который много лет спустя, в финале «Шпионского романа», Октябрьский даст уже своему помощнику: нужно слушать свой внутренний голос, он никогда не подведёт.

Для автора разница между Фандориным и Романовым, которые так похожи на первый взгляд, принципиальна. Оба вначале были «породистыми щенками», однако один сумел стать благородным мужем, а второй — Октябрьским. Таким образом, противоречивый Романов-Октябрьский является одним из самых интересных и трагических акунинских персонажей.



То, чего ждали все и не ожидал никто

В 2001 году был опубликован роман «Алтын-толобас», первая книга о Николасе Фандорине, внуке Эраста Петровича. В ней упоминалось, что некая Елизавета Анатольевна в 1920 году покинула Крым, беременная сыном Фандорина (и, соответственно, отцом Николаса).

В последней книге читатель узнает, что Елизавета Анатольевна Турусова — это родная дочь той самой очаровательной Варвары Андреевны Суворовой, которая была влюблена в Фандорина в «Турецком гамбите». Тогда Варя так и не решилась признаться Эрасту Петровичу в любви, а потом всю жизнь себя за это корила. И вот, благодаря стечению обстоятельств, Лиза Турусова встречает Эраста Петровича — героя своих девичьих грёз и маминых слёз. Они, как и следовало ожидать, влюбляются друг в друга.

© Кадр из фильма «Турецкий гамбит»

Секрет успеха

На Эрасте Петровиче всегда лежала тень карамзинской повести. В самой первой книге «Азазель» в результате взрыва погибла первая любовь и первая жена Фандорина — юная Елизавета Александровна фон Эверт-Колокольцева — Эраст погубил Лизу. Однако в последней книге круг замкнётся. Как именно — одна из главных интриг романа.

Успех фандоринского цикла, пожалуй, заключается в многогранности книг: это не ординарные детективы, которые обычно можно читать в любом порядке, а Одиссея, жизнь одного героя. Фандорин взрослел, старел, эволюционировал, менялся от книги к книге, и вместе с ним менялись автор и читатели. А «Не прощаюсь» — роман, в которой пересекаются сюжетные линии из разных и давным-давно написанных книг, можно по праву назвать вершиной фандоринского сериала и лучшим произведением авторства Бориса Акунина.