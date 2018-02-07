Новый фильм Вуди Аллена и последние «Оттенки серого»: что смотреть в кино с 8 февраля

На экраны выходят новый фильм Вуди Аллена с Кейт Уинслет и Джастином Тимберлейком в главных ролях, а также завершение трилогии «Пятьдесят оттенков серого». Кроме того, зрители смогут увидеть историю амбициозных молодых людей, покоряющих Москву, и интеллектуальную комедию от автора «Идеальных незнакомцев». А любителей фильмов ужасов может заинтересовать лента, в основу которой легли реальные события. Главные кинопремьеры недели — в подборке культурного обозревателя RT.

Колесо чудес (Wonder Wheel)

Вот уже на протяжении сорока лет Вуди Аллен стабильно выпускает по одному (как минимум) полнометражному фильму ежегодно. Казалось бы, такая плодовитость не может не радовать поклонников американского режиссёра, однако всё чаще киноманы отмечают, что Аллену просто необходимо сделать перерыв.

И действительно, с тем, что «Колесо чудес» — не «Энни Холл» и даже не «Сенсация», поспорить сложно: диалоги пресные, юмор слабоват, смотреть на часы начинаешь уже в середине фильма. Но — справедливости ради — картинка, как и всегда, на уровне, актёрский состав впечатляет (один дуэт Кейт Уинслет и Джастина Тимберлейка чего стоит!), да и почерк мастера чувствуется.

Пятьдесят оттенков свободы (Fifty Shades Freed)

В прокат выходит экранизация заключительной части знаменитой трилогии «Пятьдесят оттенков серого» — этакого «мирового феномена», как окрестили её сами создатели фильма. В успехе Fifty Shades of Grey и вправду есть что-то феноменальное: посредственный роман и его сиквелы разошлись миллионными тиражами и позволили Э. Л. Джеймс войти в список самых влиятельных людей по версии Time, а первые две экранизации серии собрали в прокате $571 млн и $381 млн соответственно. Вполне вероятно, что желающих узнать окончание сказки про необычные отношения стеснительной студентки и раскрепощённого миллиардера окажется немало.

Хит

Перед вами — история двух девушек, приехавших в Москву из провинции и намеревающихся покорить российскую столицу. Юля учится на архитектора и мечтает прославиться благодаря своему проекту, а Катя хочет стать известной певицей. Героини упорно движутся к цели, однако на их пути возникают непредвиденные обстоятельства в виде внезапно появившегося фотокомпромата или отсутствия необходимого для выступления хита. С этим фильмом — о молодости, любви и амбициях — режиссёр Маргарита Михайлова в 2016 году дебютировала на фестивале «Окно в Европу». Призов, однако, не получила. Насколько справедливым было решение жюри, теперь решат зрители.

Охота на воров (Den of Thieves)

«Охота на воров» — ещё один режиссёрский дебют в этом списке. Пожалуй, именно неопытностью Кристиана Гьюдгэста можно объяснить все недостатки фильма (в их число критики включают чрезмерную затянутость и непроработанность сцен). Любители погонь и перестрелок всё же могут посмотреть картину, что называется, «под попкорн» — тем более что в основу сюжета положена заведомо выигрышная тема противостояния планирующих ограбить банк неуловимых преступников и копов, которые не менее круты, чем эти самые преступники. Впрочем, как нам кажется, лучшей альтернативой «Охоте» станет повторный просмотр «Схватки» Майкла Манна с Аль Пачино и Робертом де Ниро в главных ролях.

Место встречи (The Place)

Запомнившийся российским зрителям по комедии «Идеальные незнакомцы» итальянец Паоло Дженовезе приехал в Москву, чтобы представить свою новую работу — киноадаптацию американского сериала «Столик в углу». Здесь, как и в сериале, повествование строится вокруг загадочного незнакомца, который за столиком в закусочной беседует с разными людьми, рассказывающими ему о своих желаниях. Незнакомец может исполнить любое — будь то мечта восстановить здоровье или провести ночь с порнозвездой. Правда, за это он попросит совершить нечто абсолютно неприемлемое: установить взрывное устройство, изнасиловать, ограбить банк… Лишь начните следить за тем, как далеко люди готовы зайти в своём стремлении добиться желаемого, и полтора часа пролетят незаметно.

Уиджи: Проклятие Вероники (Verónica)

Последний полнометражный фильм автора знаменитого «Репортажа» Пако Пласы станет подарком любителям фильмов ужасов, уставшим от наштампованных голливудских хорроров. Предупреждаем: крови на экране немного, упор делается на социальную составляющую, да сюжет картины не самый оригинальный (испанская школьница, образцовая дочь и сестра решает поговорить с духом погибшего отца с помощью доски для спиритических сеансов, но в итоге приглашает в дом какую-то другую сущность). Однако показана эта история очень умело и убедительно. Поверить в происходящее позволяет и то, что фильм основан на реальных событиях: в его основу положен инцидент 1991 года, официально квалифицированный мадридской полицией как «сверхъестественное дело».

12 мелодий любви (Chacun sa vie)

Суть новой мелодрамы Клода Лелуша — к слову, последней картины, где появляется Джонни Холлидей, — объясняется фразой в названии (в переводе на русский язык лаконичное французское Chacun sa vie означает «Каждый живёт собственной жизнью»). И правда, все его герои — себе на уме, со своими взглядами и желаниями. Даже род их занятий кардинально различается: что может быть общего у адвоката и проститутки? Тем не менее действующие лица всё же собираются вместе, чтобы принять участие в судебном процессе, «закрыть гештальты» и устроить личную жизнь. Этот фильм не выбивается из ряда последних лелушевских мелодрам про любовь и жажду жизни — сильного впечатления он не оставит, надолго не запомнится, но обязательно послужит гарантией хорошего настроения.