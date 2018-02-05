Снега много не бывает: восемь фильмов про зимний апокалипсис

По мере того как Москву и область заваливает снегом, происходящее всё больше напоминает остросюжетный фильм-катастрофу о глобальном похолодании. Впрочем, зачастую фоторепортажи со столичных улиц превосходят даже самые смелые фантазии специалистов по спецэффектам. Как представляют снежную катастрофу кинематографисты — в материале RT.

© Кадр из мини-сериала «День, когда Земля замёрзла» (2010)