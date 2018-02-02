Тест RT: хорошо ли вы знаете творчество Даниила Хармса

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Татьяна Худякова
В самый тяжёлый период блокады Ленинграда, 2 февраля 1942 года, в больнице тюрьмы Кресты умер поэт и писатель Даниил Хармс (Ювачёв). Он отказался идти на фронт и был арестован за распространение «пораженческих настроений». Его реабилитировали в 1960 году по ходатайству сестры. Славу — в большей степени посмертную — Хармсу принесли детские стихи, а также абсурдистские рассказы, повести и пьесы. В СССР его «взрослые» произведения практически не выходили в печать, а редкие самиздатовские или зарубежные публикации передавались из рук в руки. Проверьте, хорошо ли вы знаете творчество главного русского абсурдиста.
Тест RT по творчеству Даниила Хармса
  • Проект «Даниил Хармс. Музей в кубе»
  • © Агентство городских новостей «Москва»

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