Тест RT: хорошо ли вы знаете творчество Даниила Хармса

В самый тяжёлый период блокады Ленинграда, 2 февраля 1942 года, в больнице тюрьмы Кресты умер поэт и писатель Даниил Хармс (Ювачёв). Он отказался идти на фронт и был арестован за распространение «пораженческих настроений». Его реабилитировали в 1960 году по ходатайству сестры. Славу — в большей степени посмертную — Хармсу принесли детские стихи, а также абсурдистские рассказы, повести и пьесы. В СССР его «взрослые» произведения практически не выходили в печать, а редкие самиздатовские или зарубежные публикации передавались из рук в руки. Проверьте, хорошо ли вы знаете творчество главного русского абсурдиста.

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