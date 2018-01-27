Тест RT ко дню рождения Михаила Барышникова: разбираетесь ли вы в балете?

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RT
70 лет назад, 27 января 1948 года, в Риге родился выдающийся русский танцор балета Михаил Барышников. Он вырос в семье военного. Танцами начал заниматься с 12 лет. По окончании Ленинградского хореографического училища поступил в Театр оперы и балета имени Кирова, но прослужил там недолго. После зарубежных гастролей Барышников отказался возвращаться в СССР и остался на Западе. Там он сделал успешную карьеру. В честь юбилея великого танцора вспомните, что вы знаете о балете.
Тест RT ко дню рождения Михаила Барышникова: разбираетесь ли вы в балете?
  • Михаил Барышников
  • AFP
  • © BERTRAND LANGLOIS

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