Тест RT ко дню рождения Михаила Барышникова: разбираетесь ли вы в балете?

70 лет назад, 27 января 1948 года, в Риге родился выдающийся русский танцор балета Михаил Барышников. Он вырос в семье военного. Танцами начал заниматься с 12 лет. По окончании Ленинградского хореографического училища поступил в Театр оперы и балета имени Кирова, но прослужил там недолго. После зарубежных гастролей Барышников отказался возвращаться в СССР и остался на Западе. Там он сделал успешную карьеру. В честь юбилея великого танцора вспомните, что вы знаете о балете.

Михаил Барышников

AFP

© BERTRAND LANGLOIS