Тест RT ко Дню студента: что вы знаете об университетах мира?

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RT
25 января в России отмечают День студента. В 1775 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Это произошло в День памяти святой мученицы Татьяны, которая с тех пор считается покровительницей студенчества. В честь праздника RT предлагает проверить, что вы знаете об истории и традициях университетов мира.
что вы знаете об университетах мира?
  • Оксфордский университет
  • Reuters
  • © Peter MacDiarmid

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