Тест RT ко Дню студента: что вы знаете об университетах мира?

25 января в России отмечают День студента. В 1775 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Это произошло в День памяти святой мученицы Татьяны, которая с тех пор считается покровительницей студенчества. В честь праздника RT предлагает проверить, что вы знаете об истории и традициях университетов мира.

Оксфордский университет

Reuters

© Peter MacDiarmid