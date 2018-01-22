Тест RT к юбилею Сергея Эйзенштейна

120 лет назад, 22 января 1898 года, в Риге родился Сергей Эйзенштейн — советский режиссёр, художник и теоретик киноискусства. Он снял 23 картины, к большинству из которых сам написал сценарии. Его «Броненосец «Потёмкин» признан лучшим фильмом всех времён и народов, многие сцены из его лент стали классикой режиссуры. Он открыл миру кинематограф как художественную стихию, не терпел театральных штампов, кропотливо выстраивал каждый кадр картины и работал над монтажом так, чтобы шокировать зрителя динамикой сцены. К юбилею Сергея Эйзенштейна предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете его творчество.

РИА Новости