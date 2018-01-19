Система Шорина: 90 лет назад был запатентован первый отечественный диктофон

19 января 1928 года радиоизобретатель Александр Шорин запатентовал первый в СССР прибор для механической записи и воспроизведения звука — шоринофон. С помощью этого устройства — предшественника советского магнитофона — были записаны сигналы первых высотных ракет, а журналистам оно позволило доносить с полей рассказы солдат во время Великой Отечественной войны. О талантливом инженере и его забытом изобретении — в материале RT.

Революционер советского кино

Александр Шорин родился в 1890 году в Санкт-Петербурге. Отец будущего изобретателя работал на лесном складе Варшавской железной дороги, а мать была горничной. После отличного окончания Благовещенского городского училища Александр без экзаменов поступил на электротехническое отделение Санкт-Петербургского железнодорожного училища при Варшавской железной дороге.

В 1911 году Шорин сдал экстерном экзамен на аттестат зрелости и был зачислен в Электротехнический институт императора Александра III, окончить который ему удалось лишь в 1922 году.

Едва начав учёбу, будущий инженер в соответствии с правилами о прохождении военной службы был зачислен в 184-й Варшавский полк. Спустя год он вернулся из армии в чине прапорщика и продолжил обучение в институте. Начало Первой мировой войны вновь прервало его учёбу — прапорщик Шорин был отправлен на фронт. В конце 1914 года изобретатель попал в госпиталь с контузией и ранением. К этому времени он был награждён за мужество орденом Святой Анны IV степени. Шорина, признанного негодным для дальнейшей службы на фронте, направили в Царское Село, где он работал помощником начальника радиостанции Военного ведомства.

В 1917 году Александр Шорин стал руководителем радиостанции. Именно он передал в эфир радиотелеграмму, оповестившую жителей страны о низложении большевиками Временного правительства. Вот как описывал Шорин свою встречу с Лениным и получение текстов радиообращений: «Вот я в Смольном, в приёмной Владимира Ильича. Он выходит из кабинета, даёт распоряжения и с кем-то беседует. Мне вручают срочные радиограммы: «Всем, всем, всем!!!» Скорее на радиостанцию!»

Нижегородская радиолаборатория

© Музей ННГУ

В начале 1919 года Шорин переехал в Нижний Новгород, где ему поручили исполнять обязанности заведующего Нижегородской радиолаборатории. При этом он продолжал руководить Царскосельской радиостанцией. Во время Гражданской войны, опасаясь приближения белых войск под командованием Юденича, Шорин отдал приказ взорвать здание радиостанции. Эта поспешность, а также самоуправство инженера насторожили местные органы ЧК. Было принято решение арестовать Шорина как бывшего офицера царской армии.

Однако коллектив учёных Нижегородской лаборатории не хотел терять талантливого изобретателя и направил письмо самому Ленину с просьбой объяснить причины ареста Шорина. Из Москвы председатель Нижегородской ЧК получил телеграфное распоряжение, в котором говорилось следующее: «Ввиду спешных и особо важных работ радиолаборатории немедленно освободите Шорина на поруки её коллегии и комитета, не прекращая следствия по делу Шорина».

В 1926 году учёный занялся разработкой системы звукового кинематографа — фотографической записи звуковых колебаний на киноплёнку. После первых удачных экспериментов в середине 1920-х годов к Шорину с открытым письмом обратилась группа известных кинорежиссёров, считавшихся ранее противниками звукового кино.

В письме Сергея Эйзенштейна, Александра Довженко и деятелей советского кино говорилось следующее: «Вы, Александр Фёдорович, можете дать нам прекрасное оружие, которое в значительной степени повлияет на победный исход нашей борьбы. <…> Мы уверены, что Вы сделаете всё, чтобы поставить в ближайшие месяцы сконструированный Вами аппарат перезаписи на службу советскому кино».

Со временем Шорин улучшил разработанную им систему и увлёкся другими направлениями исследования. В конце 1920-х годов он приступил к созданию аппарата для электромеханической записи звука, получившего название «шоринофон».

Шоринофон на войне и в мирной жизни

Ещё во время учёбы Александр Шорин обдумывал способы механической записи звуков на пленку. Постепенно его идеи претворились в жизнь, и появился так называемый шоринофон. При помощи иглы этот аппарат механически записывал звук на целлулоидную плёнку 35 мм. Чтобы создать запись, нужно было вставить кассету со склеенной в кольцо плёнкой в специальный переносной аппарат. На ленте длиной 300 м помещалось восемь часов записи. На этом же приборе можно было и воспроизвести выполненную запись — для этого нужно было просто поменять иглу.

«Шоринофоны присутствовали на съёмках первых советских фильмов: «Чапаев», «Путёвка в жизнь» и «Весёлые ребята». Но для отечественного кино шоринофон был, так сказать, сопутствующим изобретением, он не имел генерального значения, ведь ранее Шорин изобрёл оригинальную систему звукового кино. Все ленфильмовские киноленты 1930-х годов озвучивались по его системе, о чём всегда указывалось в титрах, — рассказал RT заведующий историко-теоретическим отделом НИИ киноискусства Николай Изволов. — Гораздо полезнее шоринофон был для радио, потому что магнитофонов тогда ещё не было».

© Wikimedia Commons

На радио шоринофоны стали активно использовать в 1930-х годах. Кроме того, недорогое и простое в использовании изобретение пользовалось популярностью и в других сферах. С помощью шоринофонов записывали сигналы первых высотных ракет, способных летать на высоте 50 км. В 1933 году на первомайской демонстрации в Москве прозвучало записанное на шоринофон поздравление Константина Циолковского. Специальную партию шоринофонов выпустили и по заказу НКВД.

В 1940 году коллекция пополнилась переносными, или «репортажными», шоринофонами. Эти портативные аппараты в чемоданах были широко востребованы радиожурналистами в годы Великой Отечественной войны — изобретение Шорина дало им возможность получать и записывать информацию из первых уст, прямо в военных частях.

Александр Шорин

© Wikimedia Commons

«Шорин, конечно, был великий человек и выдающийся изобретатель, всю жизнь он пытался реализовать множество самых разнообразных технических идей. Ведь, помимо создания шоринофона, он занимался радиоуправляемыми катерами для военной промышленности, проблемами кардиографии и многим другим», — рассказал Николай Изволов.

Но именно за изобретение шоринофона учёный получил в 1941 году Сталинскую премию I степени, считавшуюся очень престижной наградой. К сожалению, многие свои проекты Шорин так и не смог воплотить в жизнь — ещё в конце 1930-х годов у него было обнаружено онкологическое заболевание. В сентябре 1941 года учёный был эвакуирован вместе с Институтом автоматики и телемеханики АН СССР в Ульяновск, где через месяц скончался в возрасте 50 лет.