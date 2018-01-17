Тест RT: много ли вы знаете о шахматах?

Десять лет назад не стало одного из самых ярких шахматистов XX века — Бобби Фишера. Он был известен не только высочайшей техникой игры, работоспособностью и выдающимся интеллектом, но и эксцентричным поведением. Это сыграло на руку современным шахматистам: из-за того, что Фишер требовал высоких гонораров и особых условий, призовые фонды выросли, а выступать на турнирах стало комфортнее. Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в самом интеллектуальном виде спорта.

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