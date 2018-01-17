«Любите искусство в себе, а не себя в искусстве»: самые яркие цитаты Константина Станиславского

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Ольга Сергеева
155 лет назад родился великий русский режиссёр Константин Станиславский. Он создал знаменитую систему актёрской техники, которая широко известна в России и в мире. Именно Станиславскому принадлежит ставшая крылатой фраза «Не верю!», которую он использовал в качестве режиссёрского приёма. Что мэтр говорил об актёрах, театре и душе — в материале RT.
«Любите искусство в себе, а не себя в искусстве»: самые яркие цитаты Константина Станиславского
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