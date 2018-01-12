Астрономический тест RT: Сириус, Змея или Ложный Крест

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RT
12 января 1820 года в Великобритании было основано Королевское астрономическое общество, которое впервые объединило профессиональных учёных и астрономов-любителей. В тот же день 111 лет назад, в 1907 году, родился Сергей Королёв — основоположник практической космонавтики, запустивший первый в истории пилотируемый космический корабль. В честь «космической» даты RT предлагает своим читателям пройти тест. Проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в звёздном небе!
Астрономический тест RT: Сириус, Змея или Ложный Крест
  • © pixabay.com

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