Астрономический тест RT: Сириус, Змея или Ложный Крест

12 января 1820 года в Великобритании было основано Королевское астрономическое общество, которое впервые объединило профессиональных учёных и астрономов-любителей. В тот же день 111 лет назад, в 1907 году, родился Сергей Королёв — основоположник практической космонавтики, запустивший первый в истории пилотируемый космический корабль. В честь «космической» даты RT предлагает своим читателям пройти тест. Проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в звёздном небе!

© pixabay.com