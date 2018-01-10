Дебют Аарона Соркина и самый кассовый индийский фильм всех времён: что смотреть в кино на этой неделе

История успеха голливудской «принцессы покера», драма о жизни Альберто Джакометти, самый кассовый индийский блокбастер всех времён, два провальных фильма ужасов, американская комедия с Морганом Фрименом и Томми Ли Джонсом в главных ролях — кинопремьеры этой недели в подборке культурного обозревателя RT.

Большая игра (Molly's Game)

«Большая игра» — режиссёрский дебют Аарона Соркина, написавшего сценарий к «Стиву Джобсу» и получившего «Оскар» за «Социальную сеть». Вопреки распространённому суждению, что первый блин непременно должен быть комом (вряд ли это правило вообще применимо к кинематографу), история успеха «принцессы покера» Молли Блум, организовывавшей подпольные игры для голливудских богачей, оказалась продуктом цельным, качественным и даже вошла в список претендентов на «Золотой глобус» в двух номинациях. Впрочем, самой сильной стороной этого фильма остаётся сценарий: Соркин не утратил способность делать из биографий реальных (пусть и выдающихся) людей остросюжетное кассовое кино.

Последний портрет (Final Portrait)

Почти через год после премьеры на Берлинском кинофестивале в российский прокат выходит биографическая драма Стэнли Туччи о швейцарском скульпторе и живописце Альберто Джакометти. Действие фильма происходит в начале 60-х годов XX века в Париже, где Джакометти (Джеффри Раш) трудится над портретом писателя Джеймса Лорда (Арми Хаммер). Из-за склонности художника к прокрастинации работа над полотном затягивается, и у Лорда не получается уехать из французской столицы. Дни напролёт он проводит в легендарной студии Джакометти (к слову, детально воссозданной декораторами) и наблюдает за бурной жизнью скульптора. Эта размеренная картина-ожидание наверняка придётся по душе любителям искусства и старого Парижа, но вряд ли понравится зрителям, предпочитающим фильмы зрелищные и динамичные.

Бахубали: Рождение легенды (Bahubali 2: The Conclusion)

За зрелищностью идти стоит на «Бахубали» — первую индийскую киноленту в формате 4K и самую кассовую картину в истории индийского кинематографа (причём такое звание она заслужила по истечении всего лишь одной недели проката). «Рождение легенды» — фильм открытия 39-го Московского международного кинофестиваля — стало продолжением вышедшего в 2015 году индийского блокбастера, основанного на легендах и сказаниях индийцев. Если сравнивать «Бахубали» с голливудскими хитами, картина может показаться немного наивной, да и вообще несколько специфической. Однако именно в этом удивительном преобладании национального колорита над влиянием западного кинематографа и заключается её безусловное очарование.

Бойся своих желаний (Wish Upon)

В своём новом фильме ужасов создатель «Проклятия Аннабель» Джон Роберт Леонетти эксплуатирует уже успевшую всем наскучить тему сделки с дьяволом. Главная героиня картины «Бойся своих желаний», 17-летняя школьница Клэр, становится обладательницей старинной шкатулки, причём не самой обычной: эта шкатулка обещает исполнить (и действительно исполняет) семь желаний владелицы. Однако, как оказывается впоследствии, за мечты нужно платить — кровью. Не вполне оригинальная задумка сопровождается довольно банальными поворотами сюжета: предсказать, что произойдёт дальше, проще простого. Неудивительно, что картина Леонетти получила массу негативных отзывов кинокритиков и провалилась в американском прокате.

Сламбер: Лабиринты сна (Slumber)

Критики не проявили особой благосклонности и к «Сламберу» — другому фильму ужасов из подборки RT. Как и зрители: на ресурсе Internet Movie Database рейтинг истории о семье, страдающей от ночных кошмаров, составил 4,7 балла из десяти; положительную оценку картине дали всего 15% посетителей Rotten Tomatoes. Тем не менее пользователи, которым «Сламбер» пришёлся по душе, отметили присущие ему неплохие спецэффекты, добросовестный монтаж и интересный фактический материал — фильм основан на реальных событиях, а перед работой над ним члены съёмочной группы общались с людьми, которые в действительности страдали от сонного паралича.

Всё только начинается (Just Getting Started)

Дюк (Морган Фримен) — знаменитость провинциального американского дома престарелых. Он нравится всем и контролирует всё вокруг — до тех пор, пока в его владения не приезжает бывший агент ФБР Лео (Томми Ли Джонс). Теперь симпатии окружающих принадлежат Лео, что не может не огорчать Дюка. Мужчины начинают враждовать. Потом появляются мафиози, которые рады свести счёты и с тем и с другим. Несмотря на то что сюжет данного фильма соответствует всем канонам развлекательного кино, «Всё только начинается» — комедия, которую вряд ли захочется посмотреть больше одного раза.