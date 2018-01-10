Тест RT: как хорошо вы знаете метро городов мира

155 лет назад, 10 января 1863 года, открылась первая в мире линия метро. Пионером подземки стал Лондон: в первый же день работы метро воспользовались около тридцати тысяч человек. Сейчас метрополитен — это не только один из самых удобных видов городского транспорта, но и поле для экспериментов дизайнеров и архитекторов. Проверьте, как хорошо вы знаете географию метро.

AFP

© MIGUEL RIOPA