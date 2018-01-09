«Комедия — та же драма»: Джеймс Белуши — о своей карьере и последних проектах

Американский актёр Джеймс Белуши в интервью Ларри Кингу в программе Larry King Now на RT рассказал о съёмках в фильме «Колесо чудес» с Кейт Уинслет и Джастином Тимберлейком. По словам актёра, режиссёр картины Вуди Аллен — настоящий виртуоз.

— Ваш новый проект — фильм Вуди Аллена «Колесо чудес», где вы снимались вместе с Кейт Уинслет, Джуно Темпл и Джастином Тимберлейком. Как вам работалось с Вуди?

— Он виртуоз. Ему 82 года. И Линчу, когда я у него снимался, было, кажется, около 80. Кстати, вы, молодой человек, явно в одной компании с ними.

— А правда, что Вуди даёт актёрам ознакомиться только с теми частями сценария, где есть их герои?

— На пробах он даёт лишь те фрагменты сценария, где есть твой персонаж. Но после утверждения на роль ты получаешь полную версию. А вот как раз Линч в сериале «Твин Пикс» давал нам только те сцены, где мы есть. Порой я даже не знал, что будут снимать на следующий день. Съёмки проходили в атмосфере строжайшей секретности. Поэтому мне было очень интересно смотреть сериал: для меня он оставался загадкой, ведь заранее я ничего, кроме своих сцен, не знал! Очень интригующе!

— Мы с Вуди оба росли в Бруклине. Я в районе Бенсонхёрст, а он — во Флэтбуше. И события вашего фильма происходят в Бруклине, но в районе Кони-Айленд.

— Да, это Кони-Айленд. Мой герой с супругой живут в квартирке над тиром. А по соседству есть небольшой танцзал.

© Кадр из фильма «Колесо чудес»

— Да. Кейт Уинслет играет жену?

— Да, жену Джинни. Отлично играет!

— Как работалось с Кейт?

— Чудесно. Она безупречна, настоящий профессионал. Работать с ней — одно удовольствие.

— Фильм получил порцию негативных отзывов. Вас это расстроило?

— Я не читаю отзывы, Ларри, и вот почему. Как член киноакадемии, я отсматриваю огромное количество картин. Бывает, что фильм получает плохие отзывы, а я смотрю его и думаю: «Что за ерунда? С чего они это взяли? Превосходное кино!»

— Вы снялись в сериале «Твин Пикс: Возвращение». И говорили, что до начала съёмок не знали, что это будет?

— Не знал, даже когда меня пригласили обсудить работу. Меня просто попросили приехать в долину Сан-Фернандо по указанному адресу. Обычный складской район. Помню, беспокоился, не угонят ли машину.

— Вы знали, что это Линч?

— Я не знал, что это за проект. Мне сказали, что меня снимут на камеру и со мной поговорят две девушки. Всё. Я поинтересовался: «Для чего это?» — «Не могу сказать. Начинайте». Я подумал: «А… это порнофильм: я в непонятном районе, со мной девушки, всё снимут на видео…» Но со мной просто провели собеседование, а через две недели я узнал, что получил роль в продолжении сериала Линча «Твин Пикс». Причём даже не представлял, кого сыграю.

— А к чему такая секретность?

— Таков уж Дэвид. Хотя в последнее время, в эпоху интернета, так делают многие. Сценарий «Омерзительной восьмёрки» Тарантино слили в сеть ещё до того, как он объявил о съёмках.

Создатели фильмов сейчас вообще не выдают никаких подробностей сценария, чтобы ничего не просочилось в интернет. Они хотят удивить зрителей своими работами.

— Линч, Аллен… Кто дальше? Что вам больше нравится — драмы или комедии?

— Ларри, а ведь комедия, по сути, та же драма. Твой персонаж должен быть по-настоящему убедительным, разве что слегка утрированным. Но драматический подход к персонажам комических номеров был всегда.

© Кадр из фильма «Колесо чудес»

— У вас есть совместный проект с чикагским Board of Comedy. Что это такое?

— Нас четверо. В том числе Ларри Джо Кэмпбелл, с которым мы снимались в ситкоме «Как сказал Джим». Мы вчетвером ездим по стране и выступаем с импровизацией в разных центрах искусств, казино и на корпоративах.

— А импровизации всегда удаются? Или бывают провалы?

— Да, импровизация — это риск. Но у нас провалов ещё не было, потому что мы все профессионалы, знаем своё дело.

Публика 11 раз подряд аплодировала нам стоя, причём все выступления были разными. Но когда ещё только учишься мастерству, провалы, конечно, бывают, и довольно часто.

— И всё же на самом деле каково это — работать с Вуди Алленом?

— Просто замечательно: он очень мягкий, милый человек. По-настоящему с ним можно поговорить только о двух вещах — о джазе и бейсболе. К счастью, во время съёмок «Чикаго Кабс» играли в плей-офф. Так что у нас с Вуди была тема для бесед. Он, кстати, прогнозировал их победу: «У них есть реальный шанс, если только не придётся играть с «Нью-Йорк Метс», с этой командой им всегда тяжело».

— А работать с ним легко или нет?

— Работать с ним — одно удовольствие. С точки зрения профессиональной обстановки ничего лучше я не видел. Высочайшие стандарты. Все, от самого Вуди до ассистента видеорежиссёра, были сосредоточены именно на работе — никакой пустой болтовни. Замечательно.

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