От кинетизма до Пикассо: семь громких выставок 2018 года

Для любителей искусства 2018 год обещает быть очень насыщенным. Крупнейшее частное собрание Рембрандта, ретроспектива лидера русского авангарда Михаила Ларионова, японское искусство XVII—XIX веков и посвящённая супруге Пабло Пикассо экспозиция — это лишь малая часть того, что жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут увидеть в ближайшие 12 месяцев. Об этих и других громких выставках — в материале RT.

Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950—1970-е

Магдалена Венцек / Войцех Фангор

© garagemca.org

Музей современного искусства «Гараж»

17 марта — 9 мая

Музей современного искусства «Гараж» совместно с Музеем современного искусства в Варшаве откроет выставку, посвящённую увлечению кинетическим искусством и оп-артом среди художников, живущих в Европе в 50—70-е годы XX века. Посетители «Гаража» смогут увидеть картины, рисунки, скульптуры, инсталляции и фильмы, которые, как ожидается, позволят переосмыслить некоторые моменты нашей истории. Российская экспозиция будет несколько шире польской: как сообщается на сайте музея, в неё также войдут работы русских, латвийских и эстонских художников.

Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции

Ян Стен / Ян Вермеер

© arts-museum.ru

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

26 марта — 22 июля

Американские коллекционеры Томас и Дафна Каплан на протяжении 15 лет собирали работы голландских мастеров. За это время им удалось приобрести большую часть произведений Рембрандта, оказавшихся на рынке в XXI веке, а также множество работ лейденских живописцев. Год назад крупнейшую в своём роде частную коллекцию можно было увидеть в Лувре, потом она отправилась в продолжительное восточное турне — Шанхай, Пекин и Абу-Даби. А совсем скоро на шедевры Лейденской коллекции сможет полюбоваться и московская публика.

Династия Мин: сияние учёности

Музеи Московского Кремля

17 апреля — 25 июля

Музеи Московского Кремля представят выставку из собрания Шанхайского художественного музея, посвящённую искусству эпохи династии Мин — одного из наиболее интересных и «интеллектуальных» периодов культуры Китая. На выставке покажут живописные свитки, ювелирные украшения, предметы одежды и интерьера, в том числе уголок «кабинета интеллектуала». Особое внимание стоит обратить на фарфор: кураторы обещают, что выбранные для выставки экспонаты продемонстрируют «практически все достижения мастеров-керамистов этого периода».

Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех

Илья и Эмилия Кабаковы

© ilya-emilia-kabakov.com

Государственный Эрмитаж

21 апреля — 29 июля

В конце зимы ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых наконец переедет из лондонского музея Тейт Модерн в петербургский Эрмитаж. Выставка, охватывающая почти 60 лет творческой деятельности основоположника «московского концептуализма» (в том числе годы работы вместе с супругой), была приурочена к столетию революции. Ожидается, что на ней представят более 100 экспонатов, в том числе работы 2017 года. Ещё через несколько месяцев выставка переместится в Москву — в Третьяковскую галерею.

Изобразительное искусство эпохи Эдо

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

3 сентября — 28 октября

В Пушкинском музее отмечают, что выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо» станет главным событием перекрёстного года России и Японии. Зрители увидят около 120 произведений представителей различных традиционных художественных школ, в том числе две работы, обладающие статусом «национальное сокровище». Кроме того, выставка будет дополнена экспонатами, хранящимися в России: в Музее Востока и в самом ГМИИ имени А.С. Пушкина.

Михаил Ларионов

Вечерний пейзаж со стогом. Начало 1900-х (около 1903 года)

© tretyakov.ru

Государственная Третьяковская галерея, Новая Третьяковка

18 сентября — 20 января

Ретроспектива лидера русского авангарда Михаила Ларионова будет включать около 500 экспонатов: произведения русского периода деятельности художника (преимущественно живопись) и французского периода (живопись, графика, работы для «Русского балета Дягилева»), а также предметы, полученные в результате его собирательской деятельности, в том числе редкие фотографии, русский и восточный лубок, детские рисунки.

Пабло Пикассо. Ольга Хохлова

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

15 ноября — 3 февраля

Под конец 2018 года Пушкинский музей представит интересную выставку, посвящённую танцовщице балета Дягилева, первой жене и музе Пабло Пикассо Ольге Хохловой. Зрители ознакомятся с работами из Музея Пикассо в Париже, а также из других европейских коллекций. Пикассо и Хохлова венчались в русской церкви в 1918 году и прожили вместе 17 лет. Официально их брак прервался в связи со смертью Ольги в 1955 году.