«Друг и соавтор»: названа дата прощания с Александром Шавриным

Один из ведущих артистов Театра имени Маяковского Александр Шаврин скончался после продолжительной болезни на 58-м году жизни. Прощание с актёром пройдёт в здании театра, которому он отдал большую часть жизни и на сцене которого создал более 35 образов. Артист запомнился зрителю не только театральными ролями, но и работами в кинематографе. Новость о кончине Шаврина стала шоком для многих его коллег.

Заслуженный артист России Александр Шаврин скончался в возрасте 57 лет после продолжительной болезни. Один из ведущих актёров столичного академического Театра имени Владимира Маяковского умер накануне, 30 декабря.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня утром после продолжительной болезни на 58-м году жизни умер заслуженный артист России Александр Шаврин, один из ведущих артистов Театра Маяковского. Приносим свои соболезнования всем родным и близким», — сообщили в театре.

Прощание с актёром пройдёт во вторник, 2 января, в здании театра, которому он отдал большую часть жизни.

«Прощание с заслуженным артистом России, одним из ведущих артистов Театра Маяковского Александром Шавриным состоится 2 января 2018 года в Театре Маяковского. Отпевание пройдёт в церкви Малого Вознесения», — сообщила ТАСС пресс-атташе театра Олеся Вартанова.

На сцене Театра имени Маяковского он создал более 35 образов, а также сыграл в нескольких десятках фильмов, сериалов и телеспектаклей.

Александр Шаврин появился на свет 16 декабря 1960 года на Дальнем Востоке, где тогда играли его родители: будущая народная артистка РСФСР Елена Паевская и будущий заслуженный артист РСФСР Валерий Шаврин. Они долгие годы работали во Владивостоке и Хабаровске, а в 1970—1972 годах — в Севастополе.

Сам Александр Шаврин окончил Высшее театральное училище имени Щукина в 1982 году, после чего был принят в труппу Театра имени Маяковского.

В разные годы он был занят в спектаклях «Наполеон Первый», «Соловьиная ночь», «Жизнь Клима Самгина», «Леди Макбет Мценского уезда», «Молва», «Волшебный сон», «Уроки музыки», «Комедия о принце Датском», «Кин VI», «Забавы Дон Жуана» и других.

Дебют актёра на киноэкране состоялся в 1984 году: он сыграл роль Синей Бороды в музыкальной комедии Нататьи Збандут «Сказки старого волшебника» по мотивам произведений Шарля Перро.

Однако регулярно сниматься в кино Шаврин начал в 2000-х. На его счету роли в сериалах «Простые истины», «Марш Турецкого», «Бедная Настя», «Зверобой», «Адмиралъ» и других, а также несколько работ в фильмах, включая киноленту «Водитель для Веры».

Долгие годы Шаврин был женат на известной актрисе и своей коллеге по труппе Театра имени Маяковского Анне Ардовой. Однако в начале 2017 года стало известно, что супруги развелись после 20 лет брака, а их сын остался жить с отцом.

Новость о кончине артиста стала шоком для многих его коллег.

«Саша Шаврин. Мой друг и соавтор. «Растратчики», «Мама Кот», «Странствия Нильса», «Чукотка», «Крем, джем и буги-вуги». Сегодня ушёл в 7:00 утра», — написал музыкант Максим Леонидов.

«О, Господи! Саша Шаврин... Схапал всё-таки этот прожорливый год ещё одну жертву... Светлая тебе память, Санечка», — написал актёр и режиссёр Ефим Шифрин в Facebook.

«О Господи, недавно играли «Маэстро» — я так радовалась, что Сашуля в строю опять, мы шутили... Не верю, как же так, такая борьба за жизнь, столько всего было с Анютой предпринято, чтоб отрезать от себя эту гадость-болезнь... Сашенька, родной... Анечка, держитесь... Сашеньке — царствие небесное», — написала актриса Театра имени Маяковского Любовь Руденко.